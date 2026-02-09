İsrail, Cemaat-i İslami'nin bölge sorumlusu kaçırıldı
Terör devleti İsrail, baskın düzenlediği kara sınırını ihlal ettiği Lübnan'da ülkenin önde gelen siyasi güçlerinden Cemaat-i İslami'nin bölge sorumlularından Atvi Atvi'yi kaçırarak esir aldı.
Lübnan'a hemen her gün düzenlediği hava saldırıları ile ateşkesi binlerce kez ihlal eden İsrail ordusu, bu kez gece geç saatlerde karadan sızarak sınırın 5 kilometre içlerinde baskın düzenledi.
Atvi Atvi'yi esir aldı
İsrail askerleri, Güney Lübnan'ın Nebatiye vilayetinin Hasbaya ilçesinde, ülkenin önde gelen siyasi güçlerinden Cemaat-i İslami'nin bölge sorumlularından Atvi Atvi'yi esir aldı.
"İsrail'i sorumlu tutuyoruz"
Cemaat-i İslami yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Atvi bilinmeyen bir yere götürüldü. Başına gelebilecek her türlü zarardan İsrail'i sorumlu tutuyoruz.”
"Atvi, İsrail topraklarında sorgulanacak"
İsrail ordu kaynakları, özel kuvvetler tarafından düzenlenen baskının gece başlatıldığını, sabah erken saatlere kadar sürdüğünü açıklayarak “Atvi, İsrail topraklarında sorgulanacak.” ifadelerine yer verdi.