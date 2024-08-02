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Dünya İsrail basınından Netanyahu'ya: İkiyüzlü olduğunu gösterdi...
Dünya

İsrail basınından Netanyahu'ya: İkiyüzlü olduğunu gösterdi...

Yeniakit Publisher
2024-08-02 21:40:00 -
İsrail basınından Netanyahu'ya: İkiyüzlü olduğunu gösterdi...

İsrail merkezli Haaretz Gazetesi'nde yayımlanan haberde, İsmail Haniye'ye yönelik suikastın, esir takası konusunun İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gündeminde yer almadığını ortaya koyduğu belirtildi.

Haaretz'de yayınlanan Harel imzalı makalede, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastının yanı sıra Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldürülmesi ve İsrail yönetimince Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf'ın öldürüldüğü iddiasının, bölgede yeni bir çalkantıya yol açtığı yorumu yapıldı.

"İSRAİL, MİSİLLEMELERE HAZIRLANIYOR"

İsrail'in İran, Hizbullah hareketi ve diğer bölgelerden gelebilecek misillemeye hazırlandığı ifade edilen makalede, bölgedeki mevcut gelişmeler göz önüne alındığında Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılma şansının neredeyse sıfır olduğuna işaret edildi.

Makalede, olası misillemelerin "birkaç gün" sürebileceği, İsrail'in ise bunlara karşı saldırıyla cevap vermesinin beklendiği kaydedildi.

"NETANYAHU İKİYÜZLÜ DAVRANDI"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haniye suikastının İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda yürütülen dolaylı müzakerelerin devam ettiği bir süreçte geldiğine dikkati çekilen makalede, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendi gündemi olduğu ve rehineleri eve getirmenin en önemli gündemi olmadığı açık." ifadesine yer verildi.

Netanyahu'nun "ikiyüzlü" davrandığı yorumuna yer verilen makalede, İsrail Başbakanı'nın geçen hafta ABD'de esir ailelerine görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söylediği ancak bu açıklamasından kısa süre sonra mutabakatı çıkmaza sokacak yeni şartlar sunduğuna işaret edildi.

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