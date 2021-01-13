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Medya İsrail basınından 'Adnan Oktar' sorusu
Medya

İsrail basınından 'Adnan Oktar' sorusu

Haaretz'in haberinde, Oktar ile İsrailli figürler arasındaki ilişkilere dikkat çekildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 23:56:00 -
İsrail basınından 'Adnan Oktar' sorusu

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar açıklandı.

Aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığa, 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

"Oktar örgütünün iç yüzü"

Oktar ve örgüt yöneticilerine verilen cezalar sonrasında, İsrail basınından Haaretz gazetesi, "Seks partileri, şantaj, Yahudi düşmanlığı: Lideri İsrailli figürler tarafından kucaklanan tarikatın iç yüzü" başlıklı haberini yeniden gündeme getirdi.

'İsrailli hahamları Oktar'a çeken nedir?' sorusu

Adnan Oktar'ın etrafının kediciklerle çevrili olduğu belirtilen haberde, "İsrailli politikacıları ve hahamları tarikat lideri Oktar'a çeken nedir?" sorusu yöneltildi.

"İsrail'deki figürlerle temas kurdu"

64 yaşındaki Oktar'ın çevresine 300 kişi topladığı, söz konusu kişilerin "beyinlerinin yıkandığı" belirtildi.

Televizyon yayınlarına başlayan suç örgütü liderinin, İsrail'deki siyasetçiler ve hahamlarla temas kurmasını sağlayan dinler arası diyaloğa yönelik faaliyetlere odaklandığı kaydedildi.

"Doktrinim milyonlara ulaşıyor" iddiası da aktarıldı

Kedicikler olarak bilinen bir genç gruptan oluşan kişilerin, aşırı derecede makyajlı olduğu ve dikkat çekici kıyafet giydikleri ifade edildi.

Adnan Oktar'ın her ne kadar 300 kişi olsalar da "İslami doktrinin" televizyon programları, kitapları ve makaleleri aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaştığını iddia ettiği aktarıldı.

Haberde Kedicikler de yer aldı

İyi görünümlü kediciklerin televizyon programlarında sürekli olarak yer alıp dans ettiği, diğerlerinin ise Oktar'ın "araştırmalarına ve internet sitesine katkıda bulunduğu" belirtildi.

 

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