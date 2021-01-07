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Dünya İsrail basını olay manşeti attı! En son Osmanlı kullanmıştı: Türkiye o taktiği uyguluyor
Dünya

İsrail basını olay manşeti attı! En son Osmanlı kullanmıştı: Türkiye o taktiği uyguluyor

İsrail'de yayın yapan Makorrishon isimli medya kuruluşu, Türkiye’nin “Türk Hilali” taktiği ile ticaret yollarında hakimiyet elde ettiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 15:38:00 -
İsrail basını olay manşeti attı! En son Osmanlı kullanmıştı: Türkiye o taktiği uyguluyor

İsrail basınında yine Türkiye’nin Orta Doğu’daki adımları değerlendirildi. Türkiye’nin “Türk Hilali” taktiği ile ticaret yollarında hakimiyet elde ettiği ifade edilirken Libya üzerinden İsrail’e meydan okuyabilir değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail basınından Makorrishon’dan Türkiye’nin Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Makorrishon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ortadoğu ve Akdeniz’de Türkiye’nin egemenlik sınırlarını ve ticaret yollarını genişletmek için ‘Türk hilali’ taktiğini uyguladığı yazıldı.

Türk hilali hakim olacak

Haberde Türk hilalinin, Suriye’nin kuzeyinden başlayıp, Kuzey Kıbrıs’tan geçerek İsrail’e kadar uzandığı ifade edildi. Türkiye’nin bu taktikle, Libya’yı da içine alarak özellikle Akdeniz’deki ticaret yollarında İsrail’e rakip olacağı, haberde altı çizilerek ifade edildi.

"Akdeniz'de İsrail'e meydan okuyacak"

Gazetede, Türkiye’nin İsrail’e Akdeniz’de meydan okuyacağı belirtilerek, “Türkiye, Libya’daki bir Türk deniz üssü şeklinde nüfuzunu genişletirse ve bir şey yapılmazsa uluslararası ticaretinin yüzde 90’ını Akdeniz üzerinden aktaran İsrail’e meydan okuyabilir”. değerlendirmesinde bulunuldu.

Türk firmaları Lübnan'da 

Öte yandan Türkiye’nin Lübnan’da da yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiğini belirten Makorrishon Gazetesi, Geçtiğimiz yıl Lübnan’da yaşanan patlama sonrası liman restorasyonu ve yeni limanların inşası için ülkede daha fazla Türk şirketinin boy göstermeye başladığını yazdı. Makorrishon’da son olarak, İsrail ve Türkiye arasındaki sorunların çözüme kavuşması gerektiği ve iki ülkenin Akdeniz’de kurulabilecek yeni bir dostluk ikliminin mimarı olabileceği ifade edildi.

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