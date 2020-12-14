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Dünya İsrail Başbakanı Netenyahu karantinaya girdi!
Dünya

İsrail Başbakanı Netenyahu karantinaya girdi!

Koronavirüs vaka sayısı 358 bin 293’e, ulaşan İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, Covid-19 hastası ile temaslı olduğu gerekçesi ile kendini karantinaya aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:35:00 - 2020-12-14 17:45:38
İsrail Başbakanı Netenyahu karantinaya girdi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Covid-19 hastası ile temaslı olduğu gerekçesi ile Cuma gününe kadar karantinaya alındı.

Neteyahu karantinaya girdi

Korona virüs salgını İsrail’de yayılmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün korona virüs testi pozitif çıkan Likud Mahkemesi Başkanı Michael Kleiner ile temaslı olduğu gerekçesi ile Cuma gününe kadar kendisini karantinaya aldı.

Netanyahu’ya dün ve bugün yapılan Covid-19 testlerinin ise negatif çıktığı bildirildi. Maliye Bakanı İsrail Katz'ın da Salı günü Kleiner ile görüştüğü aktarılırken, karantinaya girip girmediği konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Netanyahu, salgının başından bu yana iki kez karantinaya girmesine rağmen henüz Covid-19’a yakalanmadı.

İsrail'de can kaybı 3 bine ulaştı

İsrail’de toplam vaka sayısı 358 bin 293’e, toplam can kaybı ise 3 bin 3’e ulaştı.

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