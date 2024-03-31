İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ameliyat olacak! Hastalığı konusunda kötü bir şey mi var? Belli oldu
İsrail Başbakanı Netanyahu, fıtık ameliyatı olacağı açıklandı. Bu süreçte Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Yariv Levin, başbakan vekili olarak görev yapacak.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ameliyat olacağı açıklandı.
Ofisinden yapılan açıklamaya göre, doktorlarının tespit ettiği bir fıtık nedeniyle Netanyahu'nun ameliyata alınacağı belirtildi.
Doktorlarının "rutin bir muayene sırasında" fıtığı keşfetmelerinin ardından İsrail liderinin tamamen uyutulacağı duyuruldu.
Açıklamada, "Bu süre zarfında Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Yariv Levin, başbakan vekili olarak görev yapacak" denildi.
Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İki ülke için sürpriz bir karar çıktı: Schengen'e dahil edildi! Bulgaristan ve Romanya’nın bekleyişi son buldu
Aktüel
Kosova Kuzey Mitroviça'da Türkçe 'resmi kullanımda dil' oldu! Kosovalılar kararı gördüğünde çok mutlu oldu