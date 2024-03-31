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Dünya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ameliyat olacak! Hastalığı konusunda kötü bir şey mi var? Belli oldu
Dünya

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ameliyat olacak! Hastalığı konusunda kötü bir şey mi var? Belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-31 17:31:00 - 2024-03-31 17:41:14
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ameliyat olacak! Hastalığı konusunda kötü bir şey mi var? Belli oldu

İsrail Başbakanı Netanyahu, fıtık ameliyatı olacağı açıklandı. Bu süreçte Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Yariv Levin, başbakan vekili olarak görev yapacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ameliyat olacağı açıklandı.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, doktorlarının tespit ettiği bir fıtık nedeniyle Netanyahu'nun ameliyata alınacağı belirtildi.

Doktorlarının "rutin bir muayene sırasında" fıtığı keşfetmelerinin ardından İsrail liderinin tamamen uyutulacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Bu süre zarfında Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Yariv Levin, başbakan vekili olarak görev yapacak" denildi.

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