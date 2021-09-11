  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Müsiad’da nöbet değişimi
Teröristlerden Filistin'de hava saldırısı
AFAD'ın yeni başkanı belli oldu
Kütahya OSB’de 4 fabrika su altında kaldı
Dünya İsrail Başbakanı Bennett, uluslararası camiayı İran'a karşı harekete geçmeye çağırdı
Dünya

İsrail Başbakanı Bennett, uluslararası camiayı İran'a karşı harekete geçmeye çağırdı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Tahran yönetiminin nükleer çalışmaları hakkında yalan söylediğini ileri sürerek uluslararası camiadan İran'a karşı hızlıca harekete geçmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 08:38:00 -
İsrail Başbakanı Bennett, uluslararası camiayı İran'a karşı harekete geçmeye çağırdı

Bennett yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın nükleer programına ilişkin raporuna yönelik değerlendirmelerde bulundu.

UAEA'nın 7 Eylül'deki raporuna atıfta bulunan Bennett, "İsrail, İran'ın dünyaya yalan söylemeye devam ettiğini ve uluslararası taahhütlerini reddederken nükleer silah geliştirme programını ilerlettiğini kanıtlayan raporda yansıtılan durumun resmine son derece ciddiyetle bakıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını engellemek için her şeyi yapacağını söyleyen Bennett, "İran'ın şiddetli eylemlerine uygun ve hızlı bir uluslararası tepki çağrısında bulunuyorum. UAEA raporu, harekete geçme zamanının şimdi olduğu konusunda uyarıyor; bu nedenle, İran'ın müzakereler yoluyla yolunu değiştirmeye hazır olacağı şeklindeki saf beklentinin temelsiz olduğu kanıtlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

UAEA'nın raporunda, İran'ın mayıs ayından bu yana %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stoklarını dört katına çıkardığı belirtilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay