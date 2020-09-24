  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail BAE'yi Doğu Akdeniz'e çekiyor
Dünya

İsrail BAE'yi Doğu Akdeniz'e çekiyor

İsrail, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de katılmasını teklif etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 05:39:00 -
İsrail BAE'yi Doğu Akdeniz'e çekiyor

Geçtiğmiz günlerde BAE ve İsrail ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen imza töreninde normalleşme anlaşmasını imzalamıştı. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Forum'a katılması için teklif sunduklarını ve üye ülkelerin bunu inceleyeceklerini söyledi.

Steinitz, normalleşme sonrası BAE Enerji Bakanı Suheyl bin Muhammed el-Mezrui ile Avrupa'ya gaz nakli konusunda iş birliği imkanlarını ele almıştı.

Yapılan görüşmeye ilişkin BAE haber ajansından yapılan açıklamada, İsrail ve BAE bakanlarının petrol, gaz ve özellikle yenilenebilir enerji alanı olmak üzeri enerji alanı ve altyapısında iş birliğinin güçlendirilmesini masaya yatırdı.

Konuyla ilgili olarak Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun 6 ülkenin katılımıyla bölgesel bir örgüte dönüştüğünü belirtti.

16 Ocak 2019'da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Mısır, İtalya ve Ürdün enerji bakanlarının katılımıyla Mısır'ın ev sahipliği yaptığı zirvede "Doğu Akdeniz Gaz Forumu" oluşturulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kriz çıkaracak hamle! İran, ABD uçak gemisini hedef aldı
Dünya

Kriz çıkaracak hamle! İran, ABD uçak gemisini hedef aldı

İran, ABD'nin uçak gemisini vurmak için nişan aldı. ABD'ye ait USS Nimitz uçak gemisi ve beraberindeki filo, İran Devrim Muhafızları tarafın..
AK Parti’de büyük revizyon! %65’i değişiyor
Gündem

AK Parti’de büyük revizyon! %65’i değişiyor

AK Parti büyük bir revizyona gidiyor. İl ve ilçe kongrelerini düzenleyen AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yenileni..
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'doğal gaz fiyatları' açıklaması
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'doğal gaz fiyatları' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin üretime dahil edilmesi durumunda fiyatların düşeceğ..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı