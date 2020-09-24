İsrail BAE'yi Doğu Akdeniz'e çekiyor

Geçtiğmiz günlerde BAE ve İsrail ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen imza töreninde normalleşme anlaşmasını imzalamıştı. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Forum'a katılması için teklif sunduklarını ve üye ülkelerin bunu inceleyeceklerini söyledi.

Steinitz, normalleşme sonrası BAE Enerji Bakanı Suheyl bin Muhammed el-Mezrui ile Avrupa'ya gaz nakli konusunda iş birliği imkanlarını ele almıştı.

Yapılan görüşmeye ilişkin BAE haber ajansından yapılan açıklamada, İsrail ve BAE bakanlarının petrol, gaz ve özellikle yenilenebilir enerji alanı olmak üzeri enerji alanı ve altyapısında iş birliğinin güçlendirilmesini masaya yatırdı.

Konuyla ilgili olarak Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun 6 ülkenin katılımıyla bölgesel bir örgüte dönüştüğünü belirtti.

16 Ocak 2019'da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Mısır, İtalya ve Ürdün enerji bakanlarının katılımıyla Mısır'ın ev sahipliği yaptığı zirvede "Doğu Akdeniz Gaz Forumu" oluşturulmuştu.