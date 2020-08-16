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Aktüel

İsrail-BAE anlaşması sonrası iki ülke dışişleri bakanları telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-16 21:51:11 -
İsrail-BAE anlaşması sonrası iki ülke dışişleri bakanları telefonda görüştü

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile İsrail'li mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile telefonda görüştü.

İsrail ile BAE arasında 13 Ağustos'ta imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından dışişleri bakanları arasında ilk görüşme gerçekleşti.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Dışişleri bakanları, gerçekleştirdileri telefon görüşmesinde, anlaşmadan ötürü birbirlerini tebrik etti.

İki yetkili, bölgesel barış ve kalkınmanın sağlanması için söz konusu anlaşmanın hayata geçirilmesinde kararlı olduklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

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