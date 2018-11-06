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İsrail Avrupa'da devriye görevine başlıyor

İsrail şirketi Elbit Systems, imzalanan yeni anlaşma ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerde insansız hava aracı ile devriye görevi yapacak.

06 Kasım 2018 Salı 10:48
İsrail Avrupa'da devriye görevine başlıyor

İsrail merkezli Elbit Systems firması, yeni bir anlaşma imzaladı. EMSA (European Maritime Safety Agency / Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı) ile imzalanan anlaşma ile Elbit, ajansa insansız hava aracı devriye hizmeti sağlayacak.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin faydalanacağı hizmet, Portekiz’de faaliyet gösteren CEiiA firması desteğiyle icra edilecek. İki defa birer yıllık opsiyonu bulunan anlaşma, iki yıllık süreçte yürürlükte olacak. Anlaşmanın tüm opsiyonlarıyla birlikte 59 milyon Amerikan Doları tutarında olacağı belirtildi. 

Şüpheli aktiviteleri gözlemleyecek

Anlaşma kapsamında Elbit, Hermes 900 Maritime Patrol sistemi kiralayacak ve işletecek. Sahip olduğu deniz radarı ile Hermes 900, açık denizde de devriye gezebilecek. Platform, Elektrooptik faydalı yükü, uydu haberleşme sistemi (SatCom) ve otomatik tanımlama sistemi ile uzun menzillerde görev yapabiliyor. EMSA, bu sistemlerle denizde ve kıyı sularındaki şüpheli aktiviteleri gözlemleyecek.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 10:48
  1. İsrail
  2. AB

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