İsrail askerlerinin esir alındığı görüntüler ortaya çıktı!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’ndeki bir tünelde pusuya düşürüldüğü belirtilirken, “İsrail askerleri esir alındı” ifadeleri kullanıldı.

İsrail yalanlamıştı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, Hamas’ın iddialarını yalanlamıştı. Yapılan açıklamada, “Askerlerin kaçırıldığı herhangi bir olayın söz konusu değil” ifadesi kullanılmıştı.

Ateşkes müzakereleri için “bir tarih yok”

İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea’nın esir takası ve ateşkes görüşmelerini ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIAI) Başkanı William Burns ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile önümüzdeki hafta devam etme kararı aldığı iddia edildi. İsmi açıklanmayan bir yetkilinin iddiasına göre, Mısır ve Katar'ın öncülüğünde ve ABD'nin aktif katılımıyla yeni öneriler temelinde müzakerelerin önümüzdeki hafta tekrar başlamasına karar verildi.

Hamas’lı yetkili ise iddiaları yalanlayarak, “Belirlenmiş herhangi bir tarih yok” dedi.