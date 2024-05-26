  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail askerlerinin esir alındığı görüntüler ortaya çıktı!
Dünya

İsrail askerlerinin esir alındığı görüntüler ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-05-26 11:49:00 - 2024-05-26 11:53:33

Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları'nın İsrail askerlerini esir aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’ndeki bir tünelde pusuya düşürüldüğü belirtilirken, “İsrail askerleri esir alındı” ifadeleri kullanıldı.

İsrail yalanlamıştı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, Hamas’ın iddialarını yalanlamıştı. Yapılan açıklamada, “Askerlerin kaçırıldığı herhangi bir olayın söz konusu değil” ifadesi kullanılmıştı.

Ateşkes müzakereleri için “bir tarih yok”

İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea’nın esir takası ve ateşkes görüşmelerini ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIAI) Başkanı William Burns ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile önümüzdeki hafta devam etme kararı aldığı iddia edildi. İsmi açıklanmayan bir yetkilinin iddiasına göre, Mısır ve Katar'ın öncülüğünde ve ABD'nin aktif katılımıyla yeni öneriler temelinde müzakerelerin önümüzdeki hafta tekrar başlamasına karar verildi.
Hamas’lı yetkili ise iddiaları yalanlayarak, “Belirlenmiş herhangi bir tarih yok” dedi.

Hamas'la ilgili ses getiren sözler: Türkiye’nin hemen bunu yapması gerekiyor! Geçmişte ne yapıldıysa onlara aynısı yapılmalıdır
Hamas'la ilgili ses getiren sözler: Türkiye’nin hemen bunu yapması gerekiyor! Geçmişte ne yapıldıysa onlara aynısı yapılmalıdır

Medya

Hamas'la ilgili ses getiren sözler: Türkiye’nin hemen bunu yapması gerekiyor! Geçmişte ne yapıldıysa onlara aynısı yapılmalıdır
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamas'tan İsrail'in skandal AP kararına tepki!
Hamas'tan İsrail'in skandal AP kararına tepki!

Gündem

Hamas'tan İsrail'in skandal AP kararına tepki!

Siyonist kafa oyalama peşinde! Hamas ve İsrail Paris'te görüştü
Siyonist kafa oyalama peşinde! Hamas ve İsrail Paris'te görüştü

Dünya

Siyonist kafa oyalama peşinde! Hamas ve İsrail Paris'te görüştü

Ve Hamas taktik değiştirdi! Teröristlerin korktuğu başına geldi
Ve Hamas taktik değiştirdi! Teröristlerin korktuğu başına geldi

Gündem

Ve Hamas taktik değiştirdi! Teröristlerin korktuğu başına geldi

Kassam Tugayları İsrail'e ağır darbe indirdi! Askerlerini esir aldılar!
Kassam Tugayları İsrail'e ağır darbe indirdi! Askerlerini esir aldılar!

Dünya

Kassam Tugayları İsrail'e ağır darbe indirdi! Askerlerini esir aldılar!

7
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Anadolu

Birer birer değil, toplu halde gebersin insanlık düşmanı, soykırımcı, vahşi köpekler!!!!!! Var ol HAMAS!!!!

Selahaddin Eyubi

VİDO NERDE kardeşim paylaşmak İSTİYORUZ
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23