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Aktüel

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da şehit ettiği genç son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 15:43:26 -
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da şehit ettiği genç son yolculuğuna uğurlandı

KUDÜS (AA) – İsrail askerlerinin dün akşam işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği 29 yaşındaki Filistinli İbrahim Ebu Yakub son yolculuğuna uğurlandı.

Ebu Yakub için Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Kifl Haris beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişinin katıldığı törende, sık sık İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Şehidin annesinin, oğlunun tabutunun peşinden feryat ederek yürümesi görüntülere yansıdı.

Selfit Devlet Hastanesi'nden alınan Filistinli gencin naaşı, Kifl Haris beldesindeki camide kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

İsrail askerleri, dün akşam Kifl Haris beldesine baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcileri koruyan askerlere molotofkokteyli attığı iddiasıyla Filistinli Ebu Yakub'u boynundan vurarak şehit etmişti.

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