İsrail askerlerinin aşağılık eğlencesi... 'Kapıyı neden açmıyorlar?'

Daha önce defalarca Filistinlileri hayvan olarak gördüklerini ifade eden siyonist rejim içinde çok sayıda sivili katlettiği son sonrasında enkaza dönen evde aşağılık hareketlerde bulundular.

Sadece kapısı kalan, katliam yaptıkları evin önünde video çekerek Filistinlilerle dalga geçen askerler görüntüde kapıyı çalıp "Kapıyı neden açmıyorlar?" ifadeleri kullanıyor.

ŞEHİT OLAN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 20 BİN 57'YE YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

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7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.