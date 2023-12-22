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Gündem İsrail askerlerinin aşağılık eğlencesi... 'Kapıyı neden açmıyorlar?'
Gündem

İsrail askerlerinin aşağılık eğlencesi... 'Kapıyı neden açmıyorlar?'

Yeniakit Publisher
2023-12-22 12:21:00 -

Gazze'de Filistinlilerin katliamı devam ederken tarif edilemez vahşete imza atan İsrail askerleri bir taraftan da bütün insani ve İslami değerleri ayaklar altına almaya devam ediyor.

Daha önce defalarca Filistinlileri hayvan olarak gördüklerini ifade eden siyonist rejim içinde çok sayıda sivili katlettiği son sonrasında enkaza dönen evde aşağılık hareketlerde bulundular. 

Sadece kapısı kalan, katliam yaptıkları evin önünde video çekerek Filistinlilerle dalga geçen askerler görüntüde kapıyı çalıp "Kapıyı neden açmıyorlar?" ifadeleri kullanıyor.

ŞEHİT OLAN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 20 BİN 57'YE YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
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7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.

 

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Yorumlar

ersin ışık

Yöneticilerinizin bunu kesinlikle kınaması lazım yok yetmez lanetlesinler bak o zaman neler oluyor İslam dünyasından islamı alıp tağudi düzeni koydular

Türkiyem

Gaberdiğin zaman cehennem kapıları acilır
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