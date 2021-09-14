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Dünya İsrail askerleri, Nablus'ta 30 Filistinliyi yaraladı
Dünya

İsrail askerleri, Nablus'ta 30 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkumlara destek için düzenlenen gösteriye İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 30 Filistinli yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 08:55:00 -
İsrail askerleri, Nablus'ta 30 Filistinliyi yaraladı

Filistinliler, İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkumlara destek için işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde gösteri düzenledi. Kentin güneyindeki Hawara kontrol noktasında toplanan Filistinliler, İsrail tarafından sistematik baskıya ve işkenceye maruz kalan mahkumların korunmasını talep etti.

İsrail askerleri, gösteriye plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederek 30 Filistinliyi yaraladı. Nablus'taki Filistin Kızılayı Ambulans ve Acil Durum Müdürü Ahmed Cibril yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'taki gösteriye müdahale etmesi sonucu biri gazeteci, biri kadın olmak üzere 10 kişinin plastik mermi ile vurulduğunu, 

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