İsrail askerleri kontrol noktasında kadınlara tecavüze yelteniyor! Ahlâksız Yahudi’nin kontrol rezaleti

TAHSİN HAN

İngiltere merkezli Katarlı şirkete ait New Arab gazetesinin haberine göre barbar İsrail askerleri, Batı Yaka’da kontrol noktalarında bile Filistinli kadınlara tacizi artırdı.

Gazetenin kaynak olarak gösterdiği solcu Yahudi gazetesi Haaretz’in aktardığına göre, işgal altındaki Batı Yaka’nın El Halil kentindeki kontrol noktalarındaki İsrail güçleri Filistinli kadınlara cinsel tacizde bulunuyor.

Tel Rumeyda mahallesindeki Tamar kontrol noktasında görevli bir İsrail askerinin 17 Ağustos’ta Filistinli genç bir kadına çantasını açmasını söyledikten sonra kendisini teşhir ettiği bildirildi. Raporda, askerin daha sonra müstehcen yorumlar yaparken pantolonunu indirmeye devam ettiği belirtildi.

Haaretz’e konuşan kadın, “Şok içinde kontrol noktasından çıktım ve ne olduğunu anlamadım, sanki biri bana tokat atmış gibi hissettim” diyerek yaşananların bir rezalet olduğunu ve ahlaksız İsrail askerlerinin bundan zevk aldığını söyledi.

Rapora göre genç kadın, olayı yerel toplum lideri Bessam Ebu Ayşe’ye bildirdi, o da üst düzey bir İsrail sivil idare yetkilisiyle temasa geçti. Yetkilinin kadına kontrol noktasına kadar eşlik ettiği ve kadının kendisini taciz eden askeri teşhis ettiği bildirildi.

Ebu Ayşe, Yahudi sivil idare yetkilisi Şadi Şubaş’ın daha sonra kendisini tehdit ettiğini, genç kadının ifadesini “yalan” olarak nitelendirdiğini ve kendisini “olaya karışmaması” konusunda uyardığını belirtti. Mağdur Filistinli kadın da “Bu olay beni çok yordu ve depresyona soktu. Şimdi benim için daha kolay ama kontrol noktasından geçmek istediğimde aynı şeyin tekrarlanacağından korkuyorum” dedi.

Cinsel tacizde artış

İsrail gazetesinin araştırıp aktardığına göre; olayın ardından başka kadınlar da kent genelindeki kontrol noktalarında benzer kötü muamelelere maruz kaldıklarını bildirdiler.

Filistinli bir kadın, bir askerin kontrol noktasında kendisinin ve kız kardeşinin fotoğraflarını çektiğini söylerken, bir diğeri elini tutan bir asker tarafından telefonunun kilidini açmaya zorlandığını anlattı. Mağdur kadın şöyle devam etti: “Elimi tuttu ve telefonu açmamı söyledi. Ona bunların benim özel fotoğraflarım olduğunu söyledim, neden açayım dedim. Bana bağırdı ve benim geçişime izin vermedi.”

Birçok kadın da sözlü tacize maruz kaldıklarını ve bazı durumlarda, yeni kurulan metal dedektörleri nedeniyle kıyafetlerini ya da başörtülerini çıkarmaya zorlandıklarını bildirdi.

BM, çıplak aramayı raporlamıştı

Haziran ayında yayınlanan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporu, ahlaksız İsrailli yetkililerin Filistinli kadın ve kız çocuklarını sistematik olarak zorla çıplaklık, alenen soyma, cinsel işkence ve taciz de dahil olmak üzere çeşitli cinsel şiddet biçimlerine maruz bıraktığını ortaya koymuştu. BM’nin raporunda ayrıca “Bu eylemler, utanç, boyun eğme ve aşağılık duygusu yaratan toplumsal cinsiyet kalıplarını sürdürerek mağdurları ve genel olarak Filistin toplumunu aşağılamayı ve küçük düşürmeyi amaçlıyordu” denilmişti.

Gazze’de 7 Ekim’den beri soykırım yapan siyonist askerlerin, alıkoyup işkece ettikleri birçok Fiistinli kadına tecavüz ettikleri de yine Yahudi basını tarafından haberleştirilmişti. Ancak ne batılı insan hakları örgütleri ne de sözde medeni batılı devletler rezaletlerden dolayı İsrail’e tepki göstermedi.