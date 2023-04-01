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Gündem

İsrail askerleri de basmış İslam dünyasından tepki toplamıştı! Seccadeye ayakkabı ile basan Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'den saçma bir destek geldi

Yeniakit Publisher
2023-04-01 12:28:00 - 2023-04-01 12:31:38
İsrail askerleri de basmış İslam dünyasından tepki toplamıştı! Seccadeye ayakkabı ile basan Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'den saçma bir destek geldi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccadeye ayakkabı ile bastığı ve saygısızlık yaptığı nedeniyle tepkiler sürüyor. Ancak yaptığı bir paylaşım ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tepkilere aldırmayıp yapılan saygısızlığı görmezden gelerek Kılıçdaroğlu'na sahip çıkarak 'seccadeye basmak günah değidir' gibi saçma bir paylaşım yaptı. Daha önce de İsrail askerleri mescide ayakkabıları ile girmiş İslam dünyasından tepki toplamıştı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlayan tartışmalar ve açıklamar sürüyor.


Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun hedef alındığı o fotoğrafa ilişkin açıklamada bulundu.

"SECCADEYE BASMAK DEĞİL, KUL HAKKI YEMEK GÜNAH"

Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir din bilginine danıştığını ve seccadeye ayakkabı ile basmanın değil; kul hakkı yemenin ve yalan söylemenin günah olduğunu belirtti.

İnce, paylaşımında şunları kaydetti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bir din bilginine danıştım, şöyle dedi: Din-i mübin-i (hak ve hakikatı açıkça söyleyen) İslam’a göre seccadeye ayakkabı ile basmak diye bir günah yoktur. Ancak; kul hakkı yemek, yalan söylemek, israf etmek, gururlu ve kibirli olmak, kalp kırmak, işi ehline vermemek haramdır ve günahtır. Necasetten taharet (görünen kirlerden arınmak) kolaydır. Zor olan ruhun taharetidir (temizlenmesi)."

Muharrem ince bu paylaşımı yaparken gösterilen asıl tepkinin 'Saygısızlık' olduğunu unuttu. Daha önce İsrail askerleri de seccadelere ayakkabıları ile basmış İslam dünyasından tepki toplamıştı.

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Yorumlar

vatandaşın inancına saygı göstermek

caminin içine ayakkabı ilemi giriliyor sayın ince ayakkabı ile nereleri dolasıyor insan orda namaz kılan insan seccedye alnı geliyor eli geliyor bari solcusunuz acıkca söyleyin dindarlar biz sizden oy istemiyoruz deyin takiyye yapmayın

Bay b

Konu İslam'a düşmanlık olunca anlasamayacaginiz bir durum kalmıyor sizin zihniyetinizde bu düşmanlık hucrelerinize kadar işlemiş İslam'ın sesi çıkmasında isterse ülkeyi işgal edip ülkeyi bölsünler Allah sizlere fırsat vermesin.
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