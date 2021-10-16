İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri protestolarında 2 Filistinliyi yaraladı

Kafr Kadum Halk Direnişi Koordinatörü Murad Şitevi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Filistinlilerin ve yabancı insan hakları aktivistlerinin katıldığı yürüyüşe plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini söyledi.

Şitevi, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kafr Kaddum kasabasında İsrail askerlerinin saldırısı sonucu iki Filistinlinin yaralandığını ve onlarca kişi gazdan etkilendiğini aktardı.

Şitevi ayrıca, İsrail askerlerinin, çiftçilerin zeytin tarlalarına ulaşımını engellemek amacıyla Kafr Kadum köyüne giden tali yollardan birini kapattığını sözlerine ekledi.

Nablus kentinin Beyt Decen kasabasında da Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı kuruluşların çağrısıyla onlarca Filistinli yasa dışı yerleşim karşıtı gösteri düzenledi.

Gazeteci Muhammed Sabit, İsrail askerlerinin gösteriye müdahalesi sonucu onlarca Filistinlinin gazdan etkilendiğini kaydetti.

Aynı şekilde Nablus'un Beyta kasabasında onlarca Filistinlinin katıldığı gösterilere de İsrail askerleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde ise, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Yasuf köyü kırsalında zeytin toplayan ailelere saldırması sonucu 3 Filistinlinin yaralandığı belirtilmişti.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Yahudi yerleşimciler, buna ek olarak özellikle zeytin hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.