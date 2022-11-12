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Dünya İsrail askerleri, Batı Şeria'daki olaylarda 3 Filistinliyi yaraladı
Dünya

İsrail askerleri, Batı Şeria'daki olaylarda 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yaşanan olaylarda 3 Filistinliyi yaraladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 07:47:00 -
İsrail askerleri, Batı Şeria'daki olaylarda 3 Filistinliyi yaraladı

 İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yaşanan olaylarda 3 Filistinliyi yaraladı.

Filistinli Sami Zahide, AA muhabirine yaptığı açıklamada, El Halil kentinde çıkan olaylar sırasında İsrail askerlerinin kendisini darbettiğini söyledi.

Zahide, "Eve dönerken askerler beni Eş-Şelale Caddesi'nde durdurdu ve şehir merkezindeki olaylar sırasında atılan taşlardan korunmak için arabayı kalkan olarak kullandılar. Yakındaki bir sokakta iki saatten fazla bir süre boyunca beni darbettiler." diye konuştu.

Filistinli Zahide, "Vücudumda morluklar oluşmuştu. Askerler arabanın camlarını kırarken hastaneye götürüldüm ve gerekli tedaviyi gördükten sonra ayrıldım." ifadelerini kullandı.

El-Bire kentinin kuzey girişinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan olaylarda da bir Filistinlinin vurularak yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin Beyt İl askeri kontrol noktasında ayağından gerçek mermiyle yaralanan 17 yaşındaki Filistinli bir çocuğu Ramallah Hastanesine naklettiği kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Beytüllahim kentindeki Aida Mülteci Kampında Filistinlilere müdahalesinde, gerçek ve plastik merminin yanı sıra gaz ve ses bombası kullandı. Olaylarda şarapnel parçaları ile yaralanan Filistinli bir çocuk, hastaneye kaldırıldı.

 

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