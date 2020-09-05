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Aktüel İsrail askerleri Batı Şeria'da yaraladıkları iki kardeşi gözaltına aldı
Aktüel

İsrail askerleri Batı Şeria'da yaraladıkları iki kardeşi gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 11:50:01 -
İsrail askerleri Batı Şeria'da yaraladıkları iki kardeşi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerileri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampına düzenlediği baskında gerçek mermiyle yaraladıkları iki kardeşi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin sabah erken saatlerde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlediğini belirtti.

Baskın sırasında bir eve giren İsrail askerlerinin 20'li yaşlarda olduğu belirtilen Ahmed ve Muhammed el-Cedun kardeşleri gerçek mermiyle yaraladığı ifade edildi.

Kardeşlerden birinin boynundan ve belinden, diğerinin ise bacağından vurulduğu, daha sonra İsrail askerlerince gözaltına alınarak ambulansla götürüldükleri dile getirildi.

Yaralanan kardeşlerin sağlık durumuna ilişkin bilgi bulunmadığı kaydedilirken, olaya ilişkin İsrail ordusundan açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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