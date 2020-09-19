  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail askerleri Batı Şeria’da 4 Filistinliyi yaraladı
Aktüel

İsrail askerleri Batı Şeria’da 4 Filistinliyi yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 22:44:34 -
İsrail askerleri Batı Şeria’da 4 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da ABD’nin sözde Orta Doğu barış planı ile körfez ülkelerinin İsrail ile normalleşmesini protesto eden göstericilere müdahalesinde 4 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da ABD’nin sözde Orta Doğu barış planı ile körfez ülkelerinin İsrail ile normalleşmesini protesto etmek isteyen Filistinlilerin gösteri düzenlediğini belirtti.

Iştivi, İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile ses bombası ve plastik mermi kullandığını, Filistinlilerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiğini anlattı.

İsrail askerlerinin kullandığı gerçek ve plastik mermilerle 4 Filistinlinin yaralandığını kaydeden Iştivi, onlarca göstericinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye-Fransa geriliminde bomba itiraf
Dünya

Türkiye-Fransa geriliminde bomba itiraf

Avrupalı bir diplomat, Türkiye-Fransa geriliminde NATO'nun, askeri ve stratejik konumu sebebi ile Türkiye'yi karşısına almak istemediğini sö..
ABD kararını verdi! 48 saat içinde...
Dünya

ABD kararını verdi! 48 saat içinde...

ABD'de Çin menşeli sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat uygulamaları, ulusal güvenlik gerekçeleri ile yasaklanıyor.

Bir işi daha eline yüzüne bulaştırdı! İmamoğlu'ndan vatandaşa bir gol daha
Siyaset

Bir işi daha eline yüzüne bulaştırdı! İmamoğlu'ndan vatandaşa bir gol daha

Koronavirüs nedeniyle yetkililer tarafından sosyal hareketliliğin en aza indirgenmesi çağrıları yapılırken, İBB eliyle düzenlenen İstanbul Y..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı