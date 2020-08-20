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Aktüel İsrail askerleri 2 Filistinliyi darbettikleri anı kaydederek sosyal medyada yayınladı
Aktüel

İsrail askerleri 2 Filistinliyi darbettikleri anı kaydederek sosyal medyada yayınladı

Filistinli işçi Muntasır el-Fahuri: - "Olay yaklaşık 20 gün önce oldu ancak ailemi üzmemek için olanları anlatmamıştım. Ama suçu işleyenler bu videoyu yayınladı ve adeta yaptıklarıyla övünüyorlar"

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:06:57 -
İsrail askerleri 2 Filistinliyi darbettikleri anı kaydederek sosyal medyada yayınladı

EL HALİL (AA) - KAYS EBU SEMRA - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli 2 genci darbettiği ana dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkilere neden oldu.

Bizzat şiddeti uygulayan İsrail askerlerince sosyal medyada yayınlanan videoda, askerlerin Filistinli 2 genci yere yatırarak darbettiği ve aşağıladığı görülüyor. Filistinli gençlerden 21 yaşındaki Muntasır el-Fahuri'nin rahatsızlığı bulunduğunu belirterek şiddete son verilmesini istemesine rağmen askerler gençleri darbetmeye devam ediyor.

Yaklaşık 3 hafta önce meydana gelen bu olaya ait görüntüler, İsrail askerlerinin kabul edilemez tavrını bir kez daha gözler önüne seriyor.

- "Suçu işleyenler bu videoyu yayınladı ve adeta yaptıklarıyla övünüyorlar"

İsrail askerlerinin şiddetine maruz kalan Filistinli işçi Muntasır el-Fahuri, o gece arkadaşıyla birlikte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

El Halil kentinde yaşayan Fahuri, o gece arkadaşıyla beraber çalışmak için İsrail'in güneyindeki Rahat kentinde gittikleri sırada bir kontrol noktasından geçerken İsrail askerlerince alıkonulduklarını söyledi.

İsrail güçlerinden kendilerine yasalara uygun şekilde muamele edilmesini istediklerini aktaran Fahuri, ancak İsrail askerlerinin bunu reddettiğini ve serbest bırakmadan önce bir süre kendilerine şiddet uyguladığını ifade etti.

Bir grup İsrail askeri tarafından tekme, tokat ve sopalarla darbedilerek aşağılandıklarını dile getiren Fahuri, "Olay yaklaşık 20 gün önce oldu ancak ailemi üzmemek için olanları anlatmamıştım. Ama suçu işleyenler bu videoyu yayınladı ve adeta yaptıklarıyla övünüyorlar." dedi.

Fahuri, olay anına ait videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından söz konusu askerlerin yargılanması için İsrail yargısına başvurduğunu belirtti.

Filistin Sendikalar Federasyonu Genel Sekreteri Şahir Saad, Filistinli 2 işçiye yönelik İsrail şiddetine ilişkin pazartesi günü Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Sharan Burrow ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne birer mektup göndermişti.




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