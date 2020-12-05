İsrail askerinin plastik mermiyle vurduğu Filistinli çocuk gözünü kaybetti

RAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin ateşi sonucu sağ gözünü kaybeden 15 yaşındaki Filistinli Beşşar Alyan, kasıtlı olarak çocukları hedef alan İsrail'in hiçbir şekilde iradelerini kıramayacağını söyledi.

İsrail ordusunun 17 Kasım'da işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalendiya Mülteci Kampına düzenlediği baskın Beşşar Alyan'ın sağ gözünü kaybetmesine yol açtı. Filistinli çocuk, askerlerinin kullandığı plastik mermilerden birinin gözüne isabet etmesi sonucu görme yeteneğini yitirdi.

Henüz ergenlik çağını yaşayan Beşşar, gözünü kaybettiği anı ve sonrasında yaşadığı sıkıntıları AA muhabirine anlattı.

​​​​​​Beşşar, "İsrail askerleri kampa baskın yaptığında okuldan eve dönüyordum. Tam o sırada Filistinlilerle işgalciler arasında arbede çıktı. Göz yaşartıcı gaz bombalarından dolayı kamptaki mescide sığındım. Oradan çıkıp eve dönme fırsatı olduğunu düşünüm. Tam dışarı çıktığım anda vuruldum." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı dehşeti unutamayan Filistin çocuk şöyle devam etti:

"Bana ne olduğunu anlayamadım. Dengem kaybolmuş, gözümden kan akıyordu. Hastaneye götürüldüm. Ameliyatın ardından gözümü kaybettiğimi bana söylediler."

- "Haber başımdan aşağı yıldırım gibi indi"

Beşşar, "Gözümü kaybettiğim haberi başımdan aşağı yıldırım gibi indi. Gözünüzü kaybetmek ne demek anlıyorsunuz değil mi?" sözleriyle hislerini ve isyanını anlattı.

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli çocuk, tüm bu zorluklara rağmen İsrail işgalinin iradelerini kıramayacağını, gözünü kaybetse de azmini hiçbir zaman kaybetmeyeceğini vurguladı.

- "İşgal güçleri benim hayalimi öldüremeyecek"

Küçüklüğünden beri mühendislik eğitimi almayı hayal ettiğini dile getiren Beşşar, "Yaralanmama rağmen hayalimi gerçekleştireceğim, işgal güçleri benim hayalimi öldüremeyecek." dedi.

Vurulmasının kasıtlı olduğunu düşünen Beşşar, şunları söyledi:

"Şayet bu maksatlı değilse, ben niye gözümden yaralandım? İsrail, Filistinli çocukları, tutuklamayla, yaralamayla, öldürmeyle, onları korkutmak ürkütmek ve direnişten uzaklaştırmak için çabalıyor. İsrail, çocuk haklarına saygı duymuyor bilakis maksatlı olarak ihlal ediyor."

- "Hayatımın en zor kararıydı"

Beşşar'ın babası Muhammed Alyan (55) da hissettiği acıyı gözyaşlarını tutamayarak aktardı. Baba Alyan, oğlu yeniden gözüne kavuşsun diye mümkün olursa göz nakli gerçekleştirmek için bütün çabasını göstereceğini söyledi.

Alyan, "Nablus'taki Necah Hastanesi'nde oğlumun yaralanan gözünün yuvasından sökülüp alınmasına ilişkin ameliyata izin vermem için benden imza istediler. Bu, hayatımın en zor kararıydı." dedi.

Üzüntüsünü anlatmakta zorluk çektiğini belirten Alyan, "Evladının gözünün sökülmesi ne demek biliyor musun?" diye konuştu.

- "Her şeye rağmen, vatana feda olsun"

Tüm üzüntüsüne rağmen metanetini koruyan Filistinli baba, "Her şeye rağmen, vatana feda olsun. İşgal kuvvetleri her gün yapacağını yapıyor, öldürüyor, tutukluyor, toprağımızı çalıp Yahudileştiriyor. Ancak bu halkımızın mücadelesine engel olamayacak." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de İsrail hapishanelerinde 15 yıl kaldığını aktaran Muhammed Alyan, "Nerede çocuk hakları? Bir asker, bir çocuğun başına ateş ettiğinde onu öldürmek ya da kalıcı bir zarar vermekten başka ondan ne isteyebilir?" diye sordu.

- 20 yılda 2 bin 115 Filistinli çocuk şehit oldu

Konuyu AA muhabirine değerlendiren Dünya Çocuk Haklarını Savunma Hareketi Hukuki Soruşturma Programı Müdürü Ayid Kattiş, henüz çocuk olan Beşşar Alyan'ın yakından ya da vücudun üst kısımlarına karşı kullanılması yasak olan bir plastik mermiyle vurulduğuna dikkati çekti.

Beşşar'ın durumunda birçok vaka olduğunu hatırlatan Kattiş, işgalci İsrail'i çocukları hedef almak ve haklarını ihlal etmekle suçladı.

Dünya Çocuk Haklarını Savunma Hareketinin verilerine göre, 2000 yılından geçen ekim sonuna kadar 2 bin 115 Filistinli çocuk İsrail askerlerinin kurşunlarıyla şehit oldu. Öldürülen çocukların 521'i 8 yaşından da küçüktü.

Hareketin belgelediği vakalara göre, sadece bu yıl 1346 Filistinli çocuk İsrail tarafından tutuklandı. İsrail güçlerinin 2008'den bu yana tutukladığı Filistinli çocukların sayısı 3 bini buldu.



