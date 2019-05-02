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İsrail, Araplarla flörtleşiyor

ABD’nin gayrimeşru çocuğu Siyonistler ile kuklaları arasındaki ilişkiler büyüyor. İsrail İstihbarat Başkanı Yossi Kohen, Birleşik Arap Emirlikleri’yle tam normalleşme için görüşmelerini sürdürüyor...

02 Mayıs 2019 Perşembe 12:39
İsrail, Araplarla flörtleşiyor

 Yakup Sarıçiçek 

Ortadoğu’yu İsrail’in çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn etmek isteyen Amerika’nın kirli planlarına Arap ülkeleri aracılık etmeye devam ediyor.

İran tehdidi üzerinden Ortadoğu’daki tüm Arap ülkelerini haraca bağlayan ve onları İsraille ortak hareket etme noktasına getiren büyük şeytanın sinsi planı işlemeye devam ediyor. Amerikan eski askerlerinin istihbarat birimini kurduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Siyonistlerle en sıkı dostlardan biri oldu. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da yakın dostu olan ve onunla ortak hareket eden BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in isteğiyle Siyonistlere temaslar üst seviyeye çıktı.

İsrail kanalı duyurdu

İsrail televizyonu Makan, İsrail istihbarat servisi Mossad Başkanı Yossi Kohen’in Birleşik Arap Emirlikleri’yle tam normalleşme süreci yürüttüğünü, iki ülke arasındaki ilişkileri iyi bir seviyeye çıkarmaya çalıştığını duyurdu. İsrail’in Dubai’da düzenlenecek Expo 2020 sergisine katılmasını sağlayan kişinin Mossad Başkanı olduğunu belirten televizyon, Kohen’in İsrail’le resmi diplomatik ilişkisi olmayan BAE’nin yetkilileriyle gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini de öne sürdü.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 12:39
  1. Ortadoğu
  2. İsrail
  3. Amerika
  4. Arap ülkeleri
  5. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
  6. BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed
  7. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  8. Siyonistler
  9. İsrail televizyonu Makan
  10. İsrail istihbarat servisi Mossad Başkanı Yossi Kohen
  11. Birleşik Arap Emirlikleri
  12. Mossad Başkanı
  13. Mossad
  14. Expo 2020

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