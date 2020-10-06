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Dünya İsrail anlaşması sonrası Suudi Arabistan Filistin'de 'arap baharı' mı istiyor?
Dünya

İsrail anlaşması sonrası Suudi Arabistan Filistin'de 'arap baharı' mı istiyor?

Suudi Arabistan’ın istihbarat eski başkanı ve ABD Büyükelçisi Prens Bandar bin Sultan bin Abdülaziz, Suudi Arabistan'ın Filistin halkına yardım ettiği yalanını söylerken halkın başına gelenlerden yöneticileri sorumlu tuttu.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:28:00 - 2020-10-06 16:32:58
İsrail anlaşması sonrası Suudi Arabistan Filistin'de 'arap baharı' mı istiyor?

İsrail'e olan yakınlığı tescillenen ve Kudüs'ün İsrail'e resmen bağlanmasını tanıyan ABD'nin İsrail-Filistin planına destek veren Suudi Arabistan’ın istihbarat eski başkanı ve ABD Büyükelçisi Prens Bandar bin Sultan bin Abdülaziz, Filistin'in başına gelenlerden Filistin yöneticilerini sorumlu tuttu.

Filistinli liderleri suçladı

Suudi televizyonu Al Arabiya’ya verdiği söyleşide Abdülaziz, Filistin halkının sefaletinden dolayı Filistinli liderleri suçladı, her zaman kaybedecek tarafı seçmekte başarılı olduklarını iddia etti.

Filistinli liderleri kanunsuzluk ve gayri ahlaki bir yolda yürümekle suçlayan Abdülaziz, “Hep yanlış olan tarafı tuttular ve bunun da bedelini ödüyorlar. Filistin davasını kabul etmeliyiz ancak bunu çözmek için Filistinli liderlerin kullandığı yöntemin başarıya ulaşmadığı, son 75 yılda olanları gözlediğimizde durum açıkça ortadadır. Doğru olmayan söylemleri yaymak davasına küresel destek arayan bir liderin yapmaması gereken bir harekettir.” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Filistin'e desteği(!)

ABD ve İsrail'le olan yakınlıkları bilinen Suudi Arabistan'ın, Filistin halkına da destek verdiği yalanını söyleyen Prens Abdülaziz, “Filistin halkı da şimdiye kadar tüm Suudi kralların onlara destek olduğunu unutmamalıdır.” şeklinde konuştu.

 İsrail anlaşması neyi kapsıyor?

ABD'nin İsrail - Filistin anlaşmazlığına ilişkin 'Ortadoğu Barış Planı' olarak sunduğu, ancak Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanındığı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri destek verdi.

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İbrahim

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