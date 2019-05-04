İsrail, Anadolu Ajansı'nın ofisinin bulunduğu binayı vurdu! Terör devleti İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı vurdu

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