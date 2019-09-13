“İsrail ajan olamaz”

Münübe Yılmaz

ABD başkanı Donald Trump, İsrail’in Beyaz Saray’daki cep telefonlarını dinleyerek, ajanlık yaptığı iddialarına inanmadığını ifade etti. Dün yaptığı açıklamada, Politico dergisinin güvenilir kaynaklara dayandırdığı İsrail’in Beyaz Saray’da ajanlık yaptığı iddialarına inanmadığını belirten Trump, “Buna inanmıyorum. İsrail’in Amerika’da ajanlık yaptığına inanmak çok zor” dedi. İsrail ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu da vurgulayan Trump, İsrail ile aldıkları ortak kararları referans olarak göstererek, iki ülke arasında ajanlık gerektirecek bir durum olmadığını dile getirdi. Ajanlık konusu ile ilgili açıklama yapan Binyamin Netanyahu ise ABD Başkanı çevresindekilerin cep telefonlarının dinlenmediğini ve ABD'ye yönelik herhangi bir istihbarat ediniminin yasakladığını söyleyerek "Bir talimat verdim: ABD'ye yönelik hiç bir istihbarat bağlantısı kurulmayacak, casusluk yapılmayacak" dedi. Netanyahu'nun açıklamaları öncesinde de İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Politico'nun iddialarını reddederek, İsrail ve ABD'nin istihbarat konusunda işbirliği yaptığını belirtmişti.