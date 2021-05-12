  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyonist İsrail'e uyarı: Yok ederiz
BM'den 'topyekün savaş' uyarısı
İşgalci İsrail'den sosyal medya hamlesi!
Erzurumspor ve Ankaragücü küme düştü
Dünya İsrail ağlamaya devam ediyor
Dünya

İsrail ağlamaya devam ediyor

Masum Filistinlilere karşı hiçbir karşılık görmeden zulmedeceğini sanan İsrail yaptığına pişman oldu. Hamas'ın roketlerle verdiği karşılık siyonistleri afallattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 04:31:00 -
İsrail ağlamaya devam ediyor

Doğu Kudüs ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarında Filistin halkına zulmeden İsrail zor zamanlar geçiriyor.

Gazze'de masum sivilleri katleden terör devletine karşılığı Hamas verdi. Hamas geliştirdiği roketlerle İsrail'e misilleme yaptı. Neye uğradığını şaşıran siyonistler ağlamaya başladı.

İsrail radyosu israil'in kuruluşundan bu yana gerçekleşen en büyük roket saldırısına maruz kaldıklarını duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yıldızoğlu

durun lanetli kâfirler.çoçuk gibi ağlamaya başladınız. bu yok olmanızın başlangıcı.az kaldı cehenneme gitmenize.
  • Yanıtla

Murat Gürbüzoğlu

Hamas daha önce de İsrail'e füze saldırısı yapardı lakin attığı füzeler ya havada imha edilir yada attıkları her kırsala düşer kayda değer bir haber bile olmaktan aciz olay olur bunu da İsrail bahane ederek Gazze'ye saldırırdı şimdiki attıkları maşallah tam isabet ve İsrail'in gelişmiş hava savunma sistemi uyuyor. Bu arada Türkiye'de önce formula 1 şimdi şampiyonlar ligi tek tek Uluslararası organizasyonlar iptal ediliyor neden acaba hiç düşündünüz mü sizce bu bir tesadüf mü? belki birileri sadece şiir okumakla ve İsrail'i kınamakla yetinmiyor olabilir. olamaz mı?
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Dünyaya duyurdular: İsrail'e 5 dakikada 137 roket gönderdik
Dünya

Dünyaya duyurdular: İsrail'e 5 dakikada 137 roket gönderdik

Ramazan ayında rahat durmayan terör devleti İsrail'e karşılık veren Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'e 5 dakikada 13..
Bakan Koca'dan müjde niteliğinde açıklama
Gündem

Bakan Koca'dan müjde niteliğinde açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve polik..
Filistin halkı siyoniste haddini bildiriyor
Dünya

Filistin halkı siyoniste haddini bildiriyor

Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldıran siyonistler intifadanın fitilini ateşledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay