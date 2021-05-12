İsrail ağlamaya devam ediyor
Masum Filistinlilere karşı hiçbir karşılık görmeden zulmedeceğini sanan İsrail yaptığına pişman oldu. Hamas'ın roketlerle verdiği karşılık siyonistleri afallattı.
Doğu Kudüs ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarında Filistin halkına zulmeden İsrail zor zamanlar geçiriyor.
Gazze'de masum sivilleri katleden terör devletine karşılığı Hamas verdi. Hamas geliştirdiği roketlerle İsrail'e misilleme yaptı. Neye uğradığını şaşıran siyonistler ağlamaya başladı.
İsrail radyosu israil'in kuruluşundan bu yana gerçekleşen en büyük roket saldırısına maruz kaldıklarını duyurdu.