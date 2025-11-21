"İsrail açtığı hasardan sorumlu tutulmalı"

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Brüksel'de yapılan Filistin Donör Grubu Bakanlar Toplantısı'nın ardından, siyonist rejimin Gazze'deki yıkımdan sorumlu olduğunu, yeniden inşa çalışmalarına önemli ölçüde katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenen toplantı kapsamında, Filistin'in mali istikrarı, Gazze’nin toparlanması ile yeniden yapılanma süreci önce teknik, daha sonra bakanlar düzeyindeki oturumlarda ele alındı.

Bakanların katıldığı oturum, AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica ile Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın eş başkanlığında yapıldı.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz temsil etti.

Suica ile Mustafa, toplantının ardından basına ortak açıklamalarda bulundu.

Toplantıyı "Filistin'i desteklemek için kilit uluslararası ortakları bir araya getiren bir platform" olarak tanımlayan Suica, "Amacımız, Filistin yönetimini güçlendirmek, daha dirençli ekonomi inşa etmek, mali durumu istikrara kavuşturmak, halka yönelik hizmetleri iyileştirmek ve tüm bölgelerde gelecekte etkili yönetim için koşullar yaratmaktır." diye konuştu.

Suica, Gazze'nin toparlanması ve yeniden inşasının görüşmelerin merkezinde yer aldığını belirterek, toplantıda 60'tan fazla heyetin Filistin'e "bu çabada yalnız olmadığı" mesajını verdiğini vurguladı.

- 88 milyon avro

AB Komisyonu üyesi Suica, "bu yıl taahhüt edilen toplam tutarın Finlandiya, İrlanda, İtalya ve İspanya'nın önceki katkıları da dahil olmak üzere 88 milyon avroyu aştığını" duyurarak, "Bu mekanizma, katılmak isteyen tüm ortaklara açık." ifadesini kullandı.

"israil'in de bu konuda önemli bir rolü var." diyen Suica, şöyle devam etti:

"israil ile onlarla iletişimimizi sürdüreceğiz. Vergi gelirlerinin serbest bırakılması ve ilgili bankacılık ilişkilerinin yenilenmesi için çaba göstereceğiz. Bugün tüm katılımcılar bu iki konuyu dile getirdi."

Suica, bu gelirlerin halihazırda 3 ila 4 milyon avroya ulaştığını belirterek, AB'nin "tüm diplomatik enerjisi ve siyasi sermayesiyle" İsrail'e bu konuda baskı yaptığını savundu.

- Vergi gelirlerinin serbest bırakılması çağrısı

Mustafa da toplantıda reform planlarındaki ilerlemeyi uluslararası ortaklara sunduğunu dile getirerek, bu ilerlemenin siyonist rejimin günlük düzeydeki siyasi baskısına rağmen sağlandığını vurguladı.

Filistin Başbakanı, "Burada çok açık olmak gerekirse, hiçbir hükümet kendi gelirlerinden mahrum bırakıldığı sürece reformları sürdüremez." dedi.

Gazze'nin yeniden inşası için ayrıntılı bir uygulama planı geliştirdiklerini ifade eden Mustafa, şunları söyledi:

"Biz dayanılmaz kayıplar yaşamış insanlarız ancak inşa etmeye devam ediyoruz. Tek isteğimiz kendi ayaklarımız üzerinde durma, sorumlu bir şekilde yönetme ve çocuklarımıza korkudan uzak bir gelecek bırakma şansı. Taahhüdümüz açık. Yöneteceğiz, reform yapacağız ve Gazze'nin iyileşmesine öncülük edeceğiz. Filistin Devleti'ni barışçıl bir bölgenin parçası olarak inşa edeceğiz."

Mustafa, "israil'in donör mekanizmasına veya Gazze'nin yeniden inşasına bir şekilde katkıda bulunması gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Mevcut mali durumdan veya elbette siyasi durumdan İsrail sorumlu. Gelirlerimizi eksiksiz ve hızlı şekilde ödemelerini bekliyoruz. Gazze'nin yıkılmasından sorumlu oldukları için, kesinlikle haklı olduğunuzu düşünüyorum. Bence bu iyi bir soru. İsrail olanlardan sorumlu tutulmalı. Hasarı onarmak ve yeniden inşa çalışmalarına katkıda bulunmak için tam olmasa da önemli ölçüde katkıda bulunmalıdır."

AB Komisyonu üyesi Suica ise bu soruyu yanıtsız bıraktı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, siyonist rejimin Gazze'deki soykırımı karşısında iki yıl boyunca sessiz kalmasıyla suçlanmasının ardından, Filistin Donör Grubu'nun kurulması fikrini ilk kez 10 Eylül'deki "Birliğin Durumu" konuşmasında dillendirmişti.

Kaynak: AA