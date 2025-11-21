  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Dünya "İsrail açtığı hasardan sorumlu tutulmalı"
Dünya

"İsrail açtığı hasardan sorumlu tutulmalı"

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
"İsrail açtığı hasardan sorumlu tutulmalı"

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Brüksel'de yapılan Filistin Donör Grubu Bakanlar Toplantısı'nın ardından, siyonist rejimin Gazze'deki yıkımdan sorumlu olduğunu, yeniden inşa çalışmalarına önemli ölçüde katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Brüksel'de yapılan Filistin Donör Grubu Bakanlar Toplantısı'nın ardından, siyonist rejimin Gazze'deki yıkımdan sorumlu olduğunu, yeniden inşa çalışmalarına önemli ölçüde katkıda bulunması gerektiğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenen toplantı kapsamında, Filistin'in mali istikrarı, Gazze’nin toparlanması ile yeniden yapılanma süreci önce teknik, daha sonra bakanlar düzeyindeki oturumlarda ele alındı.

Bakanların katıldığı oturum, AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica ile Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın eş başkanlığında yapıldı.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz temsil etti.

Suica ile Mustafa, toplantının ardından basına ortak açıklamalarda bulundu.

Toplantıyı "Filistin'i desteklemek için kilit uluslararası ortakları bir araya getiren bir platform" olarak tanımlayan Suica, "Amacımız, Filistin yönetimini güçlendirmek, daha dirençli ekonomi inşa etmek, mali durumu istikrara kavuşturmak, halka yönelik hizmetleri iyileştirmek ve tüm bölgelerde gelecekte etkili yönetim için koşullar yaratmaktır." diye konuştu.

Suica, Gazze'nin toparlanması ve yeniden inşasının görüşmelerin merkezinde yer aldığını belirterek, toplantıda 60'tan fazla heyetin Filistin'e "bu çabada yalnız olmadığı" mesajını verdiğini vurguladı.

- 88 milyon avro

AB Komisyonu üyesi Suica, "bu yıl taahhüt edilen toplam tutarın Finlandiya, İrlanda, İtalya ve İspanya'nın önceki katkıları da dahil olmak üzere 88 milyon avroyu aştığını" duyurarak, "Bu mekanizma, katılmak isteyen tüm ortaklara açık." ifadesini kullandı.

"israil'in de bu konuda önemli bir rolü var." diyen Suica, şöyle devam etti:

"israil ile onlarla iletişimimizi sürdüreceğiz. Vergi gelirlerinin serbest bırakılması ve ilgili bankacılık ilişkilerinin yenilenmesi için çaba göstereceğiz. Bugün tüm katılımcılar bu iki konuyu dile getirdi."

Suica, bu gelirlerin halihazırda 3 ila 4 milyon avroya ulaştığını belirterek, AB'nin "tüm diplomatik enerjisi ve siyasi sermayesiyle" İsrail'e bu konuda baskı yaptığını savundu.

- Vergi gelirlerinin serbest bırakılması çağrısı

Mustafa da toplantıda reform planlarındaki ilerlemeyi uluslararası ortaklara sunduğunu dile getirerek, bu ilerlemenin siyonist rejimin günlük düzeydeki siyasi baskısına rağmen sağlandığını vurguladı.

Filistin Başbakanı, "Burada çok açık olmak gerekirse, hiçbir hükümet kendi gelirlerinden mahrum bırakıldığı sürece reformları sürdüremez." dedi.

Gazze'nin yeniden inşası için ayrıntılı bir uygulama planı geliştirdiklerini ifade eden Mustafa, şunları söyledi:

"Biz dayanılmaz kayıplar yaşamış insanlarız ancak inşa etmeye devam ediyoruz. Tek isteğimiz kendi ayaklarımız üzerinde durma, sorumlu bir şekilde yönetme ve çocuklarımıza korkudan uzak bir gelecek bırakma şansı. Taahhüdümüz açık. Yöneteceğiz, reform yapacağız ve Gazze'nin iyileşmesine öncülük edeceğiz. Filistin Devleti'ni barışçıl bir bölgenin parçası olarak inşa edeceğiz."

Mustafa, "israil'in donör mekanizmasına veya Gazze'nin yeniden inşasına bir şekilde katkıda bulunması gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Mevcut mali durumdan veya elbette siyasi durumdan İsrail sorumlu. Gelirlerimizi eksiksiz ve hızlı şekilde ödemelerini bekliyoruz. Gazze'nin yıkılmasından sorumlu oldukları için, kesinlikle haklı olduğunuzu düşünüyorum. Bence bu iyi bir soru. İsrail olanlardan sorumlu tutulmalı. Hasarı onarmak ve yeniden inşa çalışmalarına katkıda bulunmak için tam olmasa da önemli ölçüde katkıda bulunmalıdır."

AB Komisyonu üyesi Suica ise bu soruyu yanıtsız bıraktı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, siyonist rejimin Gazze'deki soykırımı karşısında iki yıl boyunca sessiz kalmasıyla suçlanmasının ardından, Filistin Donör Grubu'nun kurulması fikrini ilk kez 10 Eylül'deki "Birliğin Durumu" konuşmasında dillendirmişti.

Kaynak: AA

Ateşkes ilan edildi ama! Gazze'den şehit haberleri geliyor
Ateşkes ilan edildi ama! Gazze'den şehit haberleri geliyor

Dünya

Ateşkes ilan edildi ama! Gazze'den şehit haberleri geliyor

AB’den kritik uyarı! "Gazze’ye yapılan yardımlar siyasete malzeme edilmemeli"
AB’den kritik uyarı! “Gazze’ye yapılan yardımlar siyasete malzeme edilmemeli”

Gündem

AB’den kritik uyarı! “Gazze’ye yapılan yardımlar siyasete malzeme edilmemeli”

Yahudi gazetesi yazdı: Barış Gücü, 2026 Ocak’ta Gazze’ye konuşlanacak
Yahudi gazetesi yazdı: Barış Gücü, 2026 Ocak’ta Gazze’ye konuşlanacak

Dünya

Yahudi gazetesi yazdı: Barış Gücü, 2026 Ocak’ta Gazze’ye konuşlanacak

DSÖ'den çarpıcı açıklama! Gazze’de acı dinmiyor
DSÖ'den çarpıcı açıklama! Gazze’de acı dinmiyor

Dünya

DSÖ'den çarpıcı açıklama! Gazze’de acı dinmiyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23