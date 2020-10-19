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Dünya İsrail açlık grevindeki 60 Filistinliyi tek kişilik hücrelere naklediyor
Dünya

İsrail açlık grevindeki 60 Filistinliyi tek kişilik hücrelere naklediyor

İsrail'in aylardır hücre hapsinde tuttuğu Vail el-Cagub'a destek için açlık grevine başlayan 60 Filistinli tutukluyu tek kişilik hücrelere nakletmeye başladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 09:08:00 -
İsrail açlık grevindeki 60 Filistinliyi tek kişilik hücrelere naklediyor

Filistin Tutsaklar Derneği, yaptığı yazılı açıklamada, açlık grevine başlayan Filistin Kurtuluş Halk Cephesi (FHKC) tutuklularının ayrı cezaevlerinde hücre hapsine alındığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu tutukluların, İsrail Cezaevi İdaresi ile hücre hapsinin sona erdirilmesi için Çağub ve bir grup tutuklu ile görüşmelerinin ardından 4 gün önce açlık grevine başladıkları belirtildi.

Çağub'un arkadaşları gibi Pazartesi günü de açlık grevine başlayacağı, açlık grevine başlayacakların sayısının giderek artacağı, taleplerinin karşılanmaması halinde bu sayının Salı günü 120'ye ulaşacağı belirtildi.

Açıklamada, başta FHKC Genel Sekreteri Ahmed Saadat olmak üzere 3. grubun Pazar günü açlık grevine katılacağı belirtildi.

60 Filistinli tutuklu, 84 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'e destek olmak için 15 Ekim'de açlık grevine başladıklarını açıkladı.

27 Temmuz'da İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari gözaltı" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başladı.

Altı çocuk babası Ahres, İsrail güçleri tarafından 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında dört kez gözaltına alındı ​​ve toplam 62 ay gözaltına alındı.

İsrail, Filistinlileri istihbarata dayanarak, kendi deyimiyle "idari gözaltı" ile 1 ila 6 ay alıkoyabilir.

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