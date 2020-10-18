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Dünya İsrail, 2020’de 12 bin yeni işgal konutu yaptı
Dünya

İsrail, 2020’de 12 bin yeni işgal konutu yaptı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail’in bu yıl işgal altındaki Batı Yaka’da 12 binden fazla yasadışı konut inşasını onayladığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 12:47:00 -
İsrail, 2020’de 12 bin yeni işgal konutu yaptı

FKÖ’ye bağlı Toprak Savunması ve Yerleşim Yerleri ile Mücadele Ofisinin hazırladığı raporda, İsrail’in 2020’de Batı Yaka’da 12 bin 159 yasadışı konut inşasını onayladığı ifade edildi. Tel Aviv’in perşembe günü Batı Yaka’da 3 bin 212 yasadışı konut inşasına onay verdiğine işaret edilen raporda, söz konusu onayın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’le normalleşme anlaşması imzalamasından bir ay sonra geldiği kaydedildi.

Raporda, İsrail’in Batı Yaka’nın doğu kırsalı Ürdün Vadisi’nde 11 bin dönümden fazla araziyi sözde “doğayı koruma altına almak” bahanesiyle işgal ettiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “İsrail yönetimi yakın zamanda birçok yasadışı yerleşimi onayladı. Bu, Filistin topraklarındaki en büyük hırsızlık ve korsanlık operasyonudur.”

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