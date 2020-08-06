  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İsrail 17 yıllık mahkumiyetinin ardından Filistinli Baytar'ı serbest bıraktı

Tedavi için Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmeye çalıştığı sırada gözaltına alınarak tutuklanan Baytar, "İsrail askerlerine ateş açmakla" suçlanıyordu

Yeniakit Publisher
2020-08-06 23:49:19 -
İsrail 17 yıllık mahkumiyetinin ardından Filistinli Baytar'ı serbest bıraktı

GAZZE (AA) - İsrail, 17 yıllık mahkumiyetinin ardından Filistinli İbrahim Halil el-Baytar'ı serbest bıraktı.

Filistin yönetimine bağlı Filistin Esirler Heyeti bünyesindeki Araştırma ve Belgelendirme Birimi Başkanı Abdunnasır Fervane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail, 17 yıllık hapis hayatının ardından Baytar'ı serbest bıraktı." dedi.

Baytar'ın tedavi için Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmeye çalıştığı 7 Ağustos 2003 tarihinde gözaltına alındığını ve "İsrail askerlerine ateş açma" suçlamasıyla 17 yıllık hapse mahkum edildiğini anlatan Fervane, 39 yaşındaki Filistinlinin, İsrail'in tıbbi ihmal politikasının kurbanlarından hasta bir tutuklu olduğunu belirtti.

İbrahim Halil el-Baytar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 gün Gazze sınırındaki karantina merkezinde kalacak.

Resmi verilere göre, İsrail hapisanelerinde 41'i kadın, 700'ü hasta olmak üzere yaklaşık 4 bin 700 Filistinli tutuklu bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alıcılar dikkatli olsun! Altının neden yükseldiği belli oldu
Ekonomi

Alıcılar dikkatli olsun! Altının neden yükseldiği belli oldu

Altın fiyatları rekor kırdı. Altının değer kazanmasında yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Aynı zaman..
Merkez Bankası'ndan kritik altın ve döviz açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kritik altın ve döviz açıklaması

Merkez Bankası, döviz ve altın fiyatlarındaki yükselişin ardından bir açıklama yaptı.
Mete Yarar’dan Beyrut’taki patlamaya yönelik dikkat çeken yorum: Tek başına patlatması mümkün değil
Gündem

Mete Yarar’dan Beyrut’taki patlamaya yönelik dikkat çeken yorum: Tek başına patlatması mümkün değil

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen büyük patlamayla ilgili konuştu. Yarar “Amonyum nitratı bu şekilde te..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı