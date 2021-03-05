İsrafla mücadelede yeni iş birliği yolda
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization-FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir kılavuz hazırlamayı amaçlıyor.
Otellerde, restoranlarda ve kafeteryalarda gıda israfını önlemeye yönelik kılavuzda atıkların yeniden kullanımı ile geri dönüşümü hakkında bilgilerin de yer alması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, ‘Gıdanı Koru’ kampanyasını FAO’yla yürütmekten büyük gurur duyduklarını belirtti. Işıkgece, “Perakende sektöründe onlarca yıllık deneyime sahip bir birey olarak FAO’yla yapacağımız iş birliğinin özellikle otel, restoran ve kafeterya sektöründeki gıda israfını azaltmaya yardımcı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.