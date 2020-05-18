İsrafa var hizmete yok

AK Parti’nin bitmek üzere olan projelerinin açılışını gerçekleştirmekten başka hiçbir icraatı olmayan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, israfta ise çığır açtı. 10 ay gibi kısa bir süre içerisinde İBB’yi 9 milyar liralık bir borca batıran İmamoğlu, şatafattan ve yandaş beslemekten ise vazgeçmedi. 16 milyon İstanbullu için büyük önem taşıyan ihaleleri ‘kaynak’ olmadığı gerekçesiyle iptal eden İmamoğlu, yandaş televizyonlara, sanatçılara ve de ‘A takımı’na kesenin ağzını ardına kadar açtı. Sırf şahsi reklamı için İstanbul’daki bütün muhtarların tamamına 2 milyon tutarında son model telefon gönderdi.

Bütçem yok diyor reklam veriyor

Hiçbir şey yapmayıp da her şeyi yapıyormuş gibi görünen İmamoğlu, israf ve adam kayırmada ise kamu kaynaklarını sonuna kadar kullanıyor. Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin desteğiyle seçimleri kazanan İmamoğlu, reklamlarla ve yandaşlarına para yedirmekle koltuğunu elinde tutmaya çalışıyor. Reklama ve israfa kaynak ayırabilmek adına ise İstanbul için kritik önem taşıyan bütün prestij projeleri iptal ediyor. ‘Temel atmama’ töreniyle Silahtarağa İleri Biyolojik Artıma Tesisi’nin yapımını iptal eden İmamoğlu, ‘bütçe olmadığı gerekçesiyle daha birçok projeyi de iptal etti. İstanbul Havalimanı Metro İnşaatı projesini de durduran İmamoğlu, buradaki bütün sorumluluğunu üzerinden attı.

Prestij projeleri ardı sıra iptal edildi

Halk sağlığı için büyük önem arz eden Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolunu da ‘bütçe’ olmadığı iddiasıyla yapmayan İmamoğlu adeta milletle dalga geçmeye başladı. İptal ettiği bütün ulaşım projeleri halkın mağdur olmaması için Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmaya başlandı. Yine Başakşehir Kayaşehir Raylı Hattı ile Tekerlek Yıkama İhalesi de İmamoğlu tarafından bütçesizlik nedeniyle iptal edildi. İhtiyaç sahibi hastalara ve çocuklara dağıtılan ‘hasta bezleri’ ise İmamoğlu’nun ihaleyi gerçekleştirmemesi nedeniyle 25 yıl sonra ilk defa dağıtılmadı. İETT hizmet alım ihalesi de çeşitli bahanelerle iptal edilerek yandaşa peşkeş çekilmeyi bekleniyor. AK Parti tarafından başlatılan projeler iptal edilirken, şatafatın pedalına tam gaz basıldı.

Şahsi reklamına sebil gibi para akıtıyor

Önce yandaş medya kuruluşlarına 9 milyon liralık kaynak aktaran İmamoğlu daha sonra İBB iştiraki İGDAŞ’ı, KRT ve Tele1’e sponsor adı altında peşkeş çekti. Kendisini destekleyen sanatçıları beslemek adına sadece 1 yıl için 46 milyon liralık kaynak ayıran Ekrem İmamoğlu, geceliği 400 bin liralık konserler düzenlendi. Belediye iştiraklerine yerleştirdiği yandaşlarının altına lüks makam otomobilleri kiralayan İmamoğlu sadece İGDAŞ’ın yönetim kadrosu için yıllık 5 milyonluk özel sigorta parası ödedi. Sırf şahsi reklamı için İstanbul genelindeki 962 muhtara adedi 2 bin 300 liralık son model telefon gönderdi. Telefonların toplam piyasa fiyatının ise 2 milyon 212 bin lira olduğu saptandı.