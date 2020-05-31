İsraf edebiyatı araç saltanatı: Sözde tasarrufçu CHP’li belediyeler lüks araç kiralamaya doymuyor

“Makam aracı saltanatına son vereceğiz” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tam 2 milyon lira değerinde 4000 motor olan Audi A8 marka zırhlı makam aracı aldı.

“Büyükşehirde araç israfı var” diyerek hizmet araçlarını Yenikapı’da sergileyip şova yeltenen CHP’li Ekrem İmamoğlu, 157 yeni otomobil almak için ihale açtı.

CHP’li Maltepe Belediyesi, 19 Eylül tarihli verdiği ihalede, üç yıllığına 187 araç kiralayacağını ilan etti. Masaj koltuklu VIP minibüsü de araya sıkıştırdı.

CHP’li Avcılar Belediyesi de 9 Ağustos 2019’da açtığı araç ihalesine, 3 milyon 805 bin lira öderken, CHP’li Ataşehir Belediyesi; 16 Eylül’de, 213 araç kiraladı. CHP’li Şişli Belediyesi ise 9 Ağustos’taki ihaleye göre 124 araç kiraladı.

Tasarruf gerekçesiyle 425 emekçiyi kapının önüne koyan CHP’li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, 1 milyon 300 bin liraya lüks makam aracı satın aldı.

CHP’li Akhisar Belediyesi ise 18 yeni araç için 1 milyon 640 bin 900 liraya el sıkıştı.

Önce israf edebiyatı sonra araç saltanatı

Kamu mallarını açık büfe gibi kullanan, savurganlıkta sınır tanımayan, yakasında rozeti olmayana iş vermeyen CHP, yönettiği belediyelerde tarihin en büyük araç filolarını kurdu. İsraf edebiyatıyla AK Parti’ye çamur atmaya çalışan başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP tayfası, şatafat ve gereksiz harcamaları ile israfta ulaşılan son noktayı gösterdi.

Seçim meydanlarından “İlk yapacağımız işlerden birisi tasarruf” diyerek milleti kandıran CHP, seçimlerin ardından halkın parasını har vurup harman savurdu. Kamu mallarını açık büfe gibi kullanan, savurganlıkta sınır tanımayan, yakasında rozeti olmayana iş vermeyen CHP, yönettiği belediyelerde tarihin en büyük araç filolarını kurdu. Türkiye’yi küresel bir aktör haline getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a her türlü iftirayı atan, bağımsız bir ekonomi için gece gündüz çalışan Berat Albayrak’ı hedef alan, 10 yıl boyunca sınırda askerle yatıp kalkan Selçuk Bayraktar’a “sosyete” diyen CHP tayfası, lüks ve şatafat dolu harcamaları ile israfta çığır açtı.

İsrafın anasını ağlattılar

“Kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir. Kamuda israfın ve savurganlığın faturasını milletin ödediği bir gerçektir” şeklinde açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının üzerinden bir hafta geçmeden makam aracını yeniledi. “Makam aracı saltanatına son vereceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, tam 2 milyon lira değerinde 4000 motor olan Audi A8 marka zırhlı makam aracı aldı. “Büyükşehirde araç israfı var” diyerek hizmet araçlarını Yenikapı’da sergileyerek şov yapan CHP’li Ekrem İmamoğlu da 157 yeni otomobil almak için 6. ihalesini açtı. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana 6 araç alım ihalesiyle toplam 3 bin 399 araç daha kiralamış olacak.

Masaj koltuklu makam aracı

CHP’li Maltepe Belediyesi, 19 Eylül tarihli verdiği ihalede üç yıllığına 187 araç kiralayacağını ilan etti. Masaj koltuklu VIP minibüsü de araya sıkıştırdı. CHP’li Avcılar Belediyesi de 9 Ağustos 2019 tarihinde açtığı araç ihalesine, 3 milyon 805 bin lira öderken, CHP’li Ataşehir Belediyesi; 16 Eylül tarihli ihalede, 213 araç kiraladı.

Araç kiralayan kiralayana...

CHP’li Şişli Belediyesi ise 9 Ağustos’taki ihaleye göre 124 araç kiraladı. Araçların 44’ü son model olarak seçildi. CHP’li Sarıyer Belediyesi, 8 Ağustos’ta biten ihalede 233 araç kiralarken, CHP’li Esenyurt da 2 ayrı ihalede toplam 150 aracı belediye çatısı altında topladı.

150 bin liralık aracı beğenmedi

Tasarruf gerekçesiyle 425 emekçiyi kapının önüne koyan CHP’li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, 1 milyon 300 bin liraya lüks makam aracı satın aldı. Oğlunu 7 bin lira maaşla işe alması ve şoförünü başkan yardımcısı yapması sebebiyle büyük tepki çeken CHP’li Uygur’un değiştirdiği makam aracı ise 150 bin lira değerindeki Volvo S80’di. CHP’li Akhisar Belediyesi, 18 yeni araç için 1 milyon 640 bin 900 liraya el sıkıştı. İhaleye sadece bir firma katılırken, araçlar için de en az 2018 model şartı konuldu.