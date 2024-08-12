İsra Portföy'ün birince ve ikinci GSYF ihraç belgelerine SPK’dan onay geldi

Çeyrek asrı aşkın deneyimiyle faaliyetlerini sürdüren İsra Holding’in yüzde 100 iştiraki olan İsra Portföy, Kasım 2023 döneminde faaliyetlerine başladıktan sonra önemli bir aşamayı daha tamamladı. İsra Portföy’ün Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ve İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ihraç belgeleri, yatırımcılara alternatif bir portföy sunarak, istikrarlı kazanç fırsatını artırmayı hedefliyor. Hali hazırda gayrimenkul, perakende, turizm, enerji ve İsra Portföy ile finans sektörlerinde faaliyet gösteren İsra Holding, yakaladığı başarılı büyüme ivmesini hız kesmeden sürdürmeyi hedefliyor.

FARKLI YATIRIM STRATEJİLERİYLE İSTİKRARLI GETİRİ HEDEFLİYOR

İsra Portföy’ün Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ihraç belgesi başvurularının SPK tarafından onaylandığını ve bu gelişmenin şirketin hedefleri açısından büyük bir önem taşıdığını ifade eden İsra Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Turan Erol “İsra Portföy olarak bilindiği üzere SPK’nın 24 Kasım 2023 tarih ve 45720 sayılı yazısı ile faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgemizi almıştık. Bugün ise yine güzel bir aşamayı tamamlayarak İsra Portföy’ün Birinci GSYF ve İkinci GSYF ihraç belgeleri başvurumuzun onaylandığını ifade etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ekosistemine farklı yatırım stratejileri ile merhaba dediğimiz İsra Portföy olarak önümüzdeki dönemde, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İsra Portföy olarak yüzde 100 iştiraki olduğumuz İsra Holding’in gelecek planları için çok önemli bir aşamayı daha başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Alternatif yatırım stratejileriyle yatırımcısına uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı amaçlayan İsra Portföy, güçlü kadrosuyla portföy yönetimi alanında yakın zamanda adından söz ettirecek” ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILAR İÇİN İSTİKRARLI BİR SEÇİM

İsra Portföy, GSYF ve GYF’leri, kurarak yatırımcısına istikrarlı bir ortam sunmayı ilke edinmiştir. Kendine özgü stratejileriyle yatırımcılarına uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedefleyen İsra Portföy, deneyimli kadrosuyla portföy yönetimi alanında güçlü bir konumda olmayı amaçlıyor.

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