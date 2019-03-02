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İspir’li gençlerden MHP ile istişare

Seçim çalışmalarını aralıksız devam ettiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İspir’de gençlerin organize ettiği toplantıya katıldı.

02 Mart 2019 Cumartesi 19:35
İspir’li gençlerden MHP ile istişare

Seçim çalışmalarını aralıksız devam ettiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İspir’de gençlerin organize ettiği toplantıya katıldı.


İlçe girişinde yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Karataş, programın yapıldığı salona geçti. Toplantıya STK başkanları ile birlikte İspir Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Coşkun’da katıldı.


Toplantıda söz alan Karataş, “Bu nazik davetinize kayıtsız kalmamız söz konusu bile değildir. İlk olarak böyle bir organize yapıp bizleri de davet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüyorum ki İspir kararını çoktan vermiş, Cumhur İttifakını hak ettiği yere taşıyacaktır. Ülkemizde baş gösteren sorunların sona ermesi için sadece İspirde değil tüm Türkiye’de Cumhur İttifakının seçimlerden başarılı bir şekilde çıkması gerekmektedir. Dolayısıyla bizler Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçelinin liderliği ve önderliği doğrultusunda seçim bölgemiz olan Erzurum’da Akparti ile yaptığımız Cumhur İttifakının başarısı için elimizden gelenin fazlasını ortaya koymaktayız” dedi.


31 Mart seçimlerini sadece mahalli idareler seçimleri olarak görmediklerini belirten Karataş, “Amacımız, harcı Yenikapı’da karılan, hedefleri 16 Nisan Halk oylamasıyla kategorik bir hal alan, milletimizin ruh kökünden doğan Cumhur İttifakını yaşatmak, Yeni Hükümet sistemine sonuna kadar sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.


Karataş sözlerine söyle devam etti; “Siz gençlere özellikle belirtmek isterim ki, milli bekamız üzerindeki zalim hesapların gerçekleşmemesi için 31 Mart dönemecinin sağ salim, güvenli, demokratik ve kalıcı bir şekilde dönülmesi şarttır. Ülkemizdeki aydınlığı karartmak için saman altından su yürütmeye çalışan zillet ittifakı bütün kirli ve karanlık emelleriyle meydana inmiştir. Şimdilik tek amaçları Yeni hükümet sistemini hırpalamak ve hüsrana uğratmaktır. Onların kimlerle ortaklık yaptıkları alenen ortadadır. Vatanımızın üzerinde kara bulutlar dolaştırmak isteyen ülkemizin sırtındaki bu kamburlara en iyi cevabı 31 Mart’ta vermeliyiz.”


31 Mart’ta zaferin Cumhur İttifakının olacağını belirten MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, daha sonra İspir esnafını ziyaret etti. Esnaf ile uzun uzun sohbet etmeyi ihmal etmeyen Karataş daha sonra ilçeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 19:35
  1. doğa

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