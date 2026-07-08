  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
12. Yargı Paketi, İBAN mağduriyetini bitirecek İran misillemede bulundu, Hürmüz karıştı! 'ABD tesislerinde 85 noktayı vurduk' Millî müfredat sömürgeciliğin prangalarını kırıyor! İğfal edilmiş zihinler direniyor İran'dan ateşkes açıklaması! 'Mutabakat geçerliliğini yitirdi' Somali'de sağlık ordusuna Türkiye desteği İran'dan misilleme: Bahreyn'de sirenler çalıyor! The Economist açıkladı: İsrail Açısından dünyadaki en tehlikeli adam bir Türk! Fransa, 51 milyon euro'luk varlığı Suriye'ye iade edecek! NATO Zirvesi öncesi bir araya geldiler 5 ülkeden mini zirve NATO için tehdit olarak görülen ülke açıklandı!
Gündem 6 aydır uyarıyoruz, herkes uyudu: F-35, acı bir tokat gibi yüzümüze çarptı
Gündem

6 aydır uyarıyoruz, herkes uyudu: F-35, acı bir tokat gibi yüzümüze çarptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
6 aydır uyarıyoruz, herkes uyudu: F-35, acı bir tokat gibi yüzümüze çarptı

Trump’ın Türkiye’yi F-35 programına geri davet edip Erdoğan’a övgüler yağdırması Atina’da büyük bir şok dalgasına yol açtı. Yunan Pentapostagma sitesi, 6 ay önceki uyarılarını hiçe sayan Miçotakis hükümetine sert tepki gösterdi. Gelinen noktanın diplomatik ve askeri fiyasko olarak nitelendirildiği haberde, Türkiye’nin F-35’leri alır almaz bu uçaklardaki kritik sistemleri KAAN’a entegre edeceği belirtildi.

TAHSİN HAN

ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’yi yeniden F-35 programına dahil etme sinyali vermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik övgü dolu açıklamaları, Ege’nin karşı kıyısında depreme yol açtı. Yunanistan Pentapostagma sitesi, Trump’ın bu hamlesinin ardından adeta sinir krizi geçirerek Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetine çok sert sözlerle yüklendi. “Sakin sular” politikası adı altında rehavete kapılan Atina yönetiminin, Ankara’nın hamleleri karşısında tamamen hazırlıksız ve çaresiz yakalandığı itiraf edildi.

 

“BİZ UYARDIK, ATİNA UYUDU!”

Pentapostagma’nın feryat dolu haberine göre site, 5 Aralık 2025’te yaklaşan bu tehlikeye karşı Atina’yı açıkça uyarmış. Eski ABD Büyükelçisi Tom Barak’ın, “Türkiye’nin S-400 pürüzlerini çözdüğünü ve 4-6 ay içinde yeni bir F-35 anlaşması imzalayabileceğini” duyurduğu haberini hatırlatan site, Yunanistan’daki bazı sözde uzmanların ve hükümet yetkililerinin bu uyarıları kulak arkası ettiğini yazdı. Haberde gelinen nokta tam bir diplomatik ve askeri fiyasko olarak nitelendirildi.

Haberde, Türkiye’nin parasını zaten ödemiş olduğu ve hangarlarda bekleyen ilk 5 adet F-35 uçağını derhal teslim almasının tüm güç dengelerini kökten sarsacağı iddia edilirken bunun Yunanistan’a olumsuz etkileri tek tek sralandı. Hava Savunmasını Çökertme: Radara yakalanmayan F-35’lerin, az sayıda bile olsalar Yunan hava savunmasını vurarak Türk F-16’ları ve İHA’ları için güvenli hava koridorları açacağı öne sürüldü. Hazır Pilot Gücü: Türkiye’nin, programdan çıkarılmadan önce pilotlarını ABD’de zaten eğitmiş olduğuna dikkat çekilerek, teslim alınacak 5 uçağın anında aktif operasyonel görevler üstlenebileceği kabusu paylaşıldı.

 

F-35, KAAN’A ENTEGRE EDİLECEK

KAAN Teknolojisiyle Birleşme Kabusu: Türk mühendislerin F-35’leri teslim alır almaz bu uçaklardaki kritik sistemleri kopyalayarak yerli uçak KAAN’a entegre edeceği ve üretimi hızlandıracağı korkusu absürt komplo teorileriyle dile getirildi.

Miçotakis yönetiminin vurdumduymazlığından yakınan site, içine düştükleri askeri zafiyeti kapatmak için alelacele çözüm önerileri sundu. Atina’nın derhal ABD ve İsrail’in kapısını çalarak Türkiye’ye verilecek uçak sayısına eşit miktarda F-35 talep etmesi gerektiği savunulurken, Yunan pilotların da hiç vakit kaybetmeden ABD-İsrail ortak eğitim programlarına gönderilmesi istendi.

 

TRUMP’IN SÖZLERİ ACI BİR TOKAT GİBİ YÜZLERİNE ÇARPTI

Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarf ettiği, “Türkiye birçok açıdan, sadık olacağını düşündüğümüz diğer ülkelerden çok daha sadık oldu. F-35 alanına geri dönme davetini elbette değerlendireceğiz” sözlerini “bizi haklı çıkaran acı gerçek” olarak nitelendiren site, Atina’nın diplomatik çaresizliğini gözler önüne serdi. Site, haberin sonunda ise Kongre kısıtlamaları ve İsrail lobisinin engelleme çabalarına sığınılarak teselli bulmaya çalıştı.

İsrail kankası Yunanistan’la da ters düştü
İsrail kankası Yunanistan’la da ters düştü

Gündem

İsrail kankası Yunanistan’la da ters düştü

Atalarının kulakları çınladı: Mehter ile karşılanan Miçotakis’in dizlerinin bağı çözüldü
Atalarının kulakları çınladı: Mehter ile karşılanan Miçotakis’in dizlerinin bağı çözüldü

Gündem

Atalarının kulakları çınladı: Mehter ile karşılanan Miçotakis’in dizlerinin bağı çözüldü

FETÖ’cülerin Yunanistan hayali cezaevinde sonlandı
FETÖ’cülerin Yunanistan hayali cezaevinde sonlandı

Gündem

FETÖ’cülerin Yunanistan hayali cezaevinde sonlandı

Turgay Yazıcı'dan Miçotakis'e sert tepki
Turgay Yazıcı'dan Miçotakis'e sert tepki

Gündem

Turgay Yazıcı'dan Miçotakis'e sert tepki

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23