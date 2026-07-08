6 aydır uyarıyoruz, herkes uyudu: F-35, acı bir tokat gibi yüzümüze çarptı

TAHSİN HAN

ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’yi yeniden F-35 programına dahil etme sinyali vermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik övgü dolu açıklamaları, Ege’nin karşı kıyısında depreme yol açtı. Yunanistan Pentapostagma sitesi, Trump’ın bu hamlesinin ardından adeta sinir krizi geçirerek Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetine çok sert sözlerle yüklendi. “Sakin sular” politikası adı altında rehavete kapılan Atina yönetiminin, Ankara’nın hamleleri karşısında tamamen hazırlıksız ve çaresiz yakalandığı itiraf edildi.

“BİZ UYARDIK, ATİNA UYUDU!”

Pentapostagma’nın feryat dolu haberine göre site, 5 Aralık 2025’te yaklaşan bu tehlikeye karşı Atina’yı açıkça uyarmış. Eski ABD Büyükelçisi Tom Barak’ın, “Türkiye’nin S-400 pürüzlerini çözdüğünü ve 4-6 ay içinde yeni bir F-35 anlaşması imzalayabileceğini” duyurduğu haberini hatırlatan site, Yunanistan’daki bazı sözde uzmanların ve hükümet yetkililerinin bu uyarıları kulak arkası ettiğini yazdı. Haberde gelinen nokta tam bir diplomatik ve askeri fiyasko olarak nitelendirildi.

Haberde, Türkiye’nin parasını zaten ödemiş olduğu ve hangarlarda bekleyen ilk 5 adet F-35 uçağını derhal teslim almasının tüm güç dengelerini kökten sarsacağı iddia edilirken bunun Yunanistan’a olumsuz etkileri tek tek sralandı. Hava Savunmasını Çökertme: Radara yakalanmayan F-35’lerin, az sayıda bile olsalar Yunan hava savunmasını vurarak Türk F-16’ları ve İHA’ları için güvenli hava koridorları açacağı öne sürüldü. Hazır Pilot Gücü: Türkiye’nin, programdan çıkarılmadan önce pilotlarını ABD’de zaten eğitmiş olduğuna dikkat çekilerek, teslim alınacak 5 uçağın anında aktif operasyonel görevler üstlenebileceği kabusu paylaşıldı.

F-35, KAAN’A ENTEGRE EDİLECEK

KAAN Teknolojisiyle Birleşme Kabusu: Türk mühendislerin F-35’leri teslim alır almaz bu uçaklardaki kritik sistemleri kopyalayarak yerli uçak KAAN’a entegre edeceği ve üretimi hızlandıracağı korkusu absürt komplo teorileriyle dile getirildi.

Miçotakis yönetiminin vurdumduymazlığından yakınan site, içine düştükleri askeri zafiyeti kapatmak için alelacele çözüm önerileri sundu. Atina’nın derhal ABD ve İsrail’in kapısını çalarak Türkiye’ye verilecek uçak sayısına eşit miktarda F-35 talep etmesi gerektiği savunulurken, Yunan pilotların da hiç vakit kaybetmeden ABD-İsrail ortak eğitim programlarına gönderilmesi istendi.

TRUMP’IN SÖZLERİ ACI BİR TOKAT GİBİ YÜZLERİNE ÇARPTI

Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarf ettiği, “Türkiye birçok açıdan, sadık olacağını düşündüğümüz diğer ülkelerden çok daha sadık oldu. F-35 alanına geri dönme davetini elbette değerlendireceğiz” sözlerini “bizi haklı çıkaran acı gerçek” olarak nitelendiren site, Atina’nın diplomatik çaresizliğini gözler önüne serdi. Site, haberin sonunda ise Kongre kısıtlamaları ve İsrail lobisinin engelleme çabalarına sığınılarak teselli bulmaya çalıştı.