  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran misillemede bulundu, Hürmüz karıştı! 'ABD tesislerinde 85 noktayı vurduk' Millî müfredat sömürgeciliğin prangalarını kırıyor! İğfal edilmiş zihinler direniyor İran'dan ateşkes açıklaması! 'Mutabakat geçerliliğini yitirdi' Somali'de sağlık ordusuna Türkiye desteği İran'dan misilleme: Bahreyn'de sirenler çalıyor! The Economist açıkladı: İsrail Açısından dünyadaki en tehlikeli adam bir Türk! Fransa, 51 milyon euro'luk varlığı Suriye'ye iade edecek! NATO Zirvesi öncesi bir araya geldiler 5 ülkeden mini zirve NATO için tehdit olarak görülen ülke açıklandı! Heyelan faciası! Toprak altında kalan 21 kişi hayatını kaybetti
Dünya ABD’nin saldırılarında 80 hedef vuruldu İran Hürmüzgan Havalimanını kapadı
Dünya

ABD’nin saldırılarında 80 hedef vuruldu İran Hürmüzgan Havalimanını kapadı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ABD’nin saldırılarında 80 hedef vuruldu İran Hürmüzgan Havalimanını kapadı

ABD bölgede yoğun saldırılarda bulunmuştu. Yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, Hürmüzgan Havalimanı Müdürü Kazım Tevessuli, ülkenin güneyindeki mevcut şartlardan dolayı Hürmüzgan Havalimanı’nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını söyledi.

ABD’nin İran’a yönelik saldırıların ardından İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Hürmüzgan Havalimanı’nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, Hürmüzgan Havalimanı Müdürü Kazım Tevessuli, ülkenin güneyindeki mevcut şartlardan dolayı Hürmüzgan Havalimanı’nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını söyledi.

Tevessuli, havalimanının tekrar hizmete başlaması halinde gerekli duyuruların yapılacağını belirtti.

ABD, İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Bender Abbas kentleri ile Hürmüzgan eyaletine bağlı Mahşehr, Benderimam ve Hamidiye kentlerine gece saatlerinde saldırı düzenlemişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıklamıştı.

ABD ordusu İran'a saldırı başlattı!
ABD ordusu İran'a saldırı başlattı!

Dünya

ABD ordusu İran'a saldırı başlattı!

İran misillemede bulundu, Hürmüz karıştı! 'ABD tesislerinde 85 noktayı vurduk'
İran misillemede bulundu, Hürmüz karıştı! 'ABD tesislerinde 85 noktayı vurduk'

Dünya

İran misillemede bulundu, Hürmüz karıştı! 'ABD tesislerinde 85 noktayı vurduk'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23