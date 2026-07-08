İletişim Başkanlığından Erdoğan - Şara görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Ankara Zirvesi kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde, Türkiye-Suriye ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, görüşmede, Türkiye-Suriye ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğini geliştirmek için gayretlerin artarak süreceğini, Türkiye'nin Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, görüşmede, Suriye'nin bölgedeki çatışmaların dışında kalmasının, ülkenin yeniden ayağa kaldırılması için hayati önemde olduğunu ifade etti.