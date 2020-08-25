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Aktüel Isparta'nın bir beldesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kahvehaneler kapatıldı, düğünler ertelendi
Aktüel

Isparta'nın bir beldesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kahvehaneler kapatıldı, düğünler ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 20:32:46 -
Isparta'nın bir beldesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kahvehaneler kapatıldı, düğünler ertelendi

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesi Çarıksayarlar beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kahvehanelerin kapatıldığı ve düğünlerin de ertelendiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, beldede Kovid-19 vakalarının artması üzerine İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun olağanüstü toplandığı belirtildi.

Açıklamada, beldede ikinci bir emre kadar kahvehanelerin kapatılması, düğünlerin ertelenmesi ve toplu eğlencelerin yasaklanması kararı alındığı kaydedildi.


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