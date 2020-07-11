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Ekonomi

Isparta'nın 3 ilçesinde arazi toplulaştırması yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-07-11 09:48:58 -
Isparta'nın 3 ilçesinde arazi toplulaştırması yapılacak

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Isparta'nın 3 ilçesindeki 14 mahalle ve köyde arazi toplulaştırması yapılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Isparta'nın Gönen ilçe merkezi ile 5 mahalle ve köyünde, Şarkikaraağaç'ın 7 mahalle ve köyünde, Yalvaç'ın Kumdanlı köyünde DSİ 18. Bölge Müdürlüğünce kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırmasına gidilecek ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması sağlanacak.

Arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olmayan tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ve yoğun sabit tesis bulunan yerler toplulaştırma dışında bırakılacak.

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