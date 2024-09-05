Ispartalı şehidin naaşı memleketine getirildi

Pençe 1-2 harekat bölgesine intikal halinde kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan için Süleyman Demirel Havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Hakkari'den Isparta'ya askeri uçakla getirilen şehit Ayan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangasının omuzlarında bir süre taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. Şehidin eşi Nazan Ayan, annesi Gülümser Ayan ve kız kardeşi Elif Ayan şehidin naaşı uçaktan indirilirken yaktığı ağıt yürekleri dağladı. Öte yandan şehidin 10 aylık Harun ve Gülümser adında ikiz bebekleri olduğu ve öğrenildi.

Şehidin cenazesi Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyünde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Karşılama törenine, Isparta Valisi Aydın Baruş, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez,İl Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kahraman, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.