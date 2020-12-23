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Aktüel Isparta'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Aktüel

Isparta'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:24:44 -
Isparta'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda salça kovasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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