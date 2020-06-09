Isparta’da spor tesisleri kapılarını açıyor

ISPARTA (İHA) – Korana virüs nedeniyle kapatılan spor tesisleri, ülke genelinde olduğu gibi Isparta’da da kapılarını açacak. Isparta’da Atatürk Stadyumu ve Milli Egemenlik Spor Kompleksi 10 Haziran Çarşamba günü belirlenen kurallar ve tedbirler çerçevesinde hizmete açılacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan vatandaşlar haftanın her günü sabah 06.00 - 10.00 saatleri arasında spor tesisine gelebilecek. Sabah 10.00’dan sonra hijyen çalışmalarından dolayı kapatılacak olan tesis, akşamüzeri saat 18.00’da yeniden açılacak ve akşam 20.00’a kadar hizmet verecek. 65 yaş üzeri vatandaşlar ise Pazar günleri 18.00 - 20.00 saatleri arasında spor tesisine gelebilecek.

Sosyal mesafenin korunması adına Atatürk Stadyumu ve Milli Egemenlik Spor Kompleksinde aynı anda 50 vatandaş tesislerden faydalanabilecek. İl Müdürlüğüne ve federasyonlara bağlı milli ve lisanslı sporcular da sahalara geri dönüyor. Antrenörler eşliğinde belirlenen program, kurallar ve tedbirler çerçevesince sporcular normalleşme süreciyle birlikte spor tesisleri ve salonlarda antrenmanlarına başlayacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, spor tesislerinde tüm hijyen çalışmalarının tamamlandığı ve vatandaşların maskelerini takması, mesafeyi koruması ve hijyene dikkat etmesi gerektiği belirtildi.