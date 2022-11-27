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Aktüel Isparta'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Aktüel

Isparta'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Isparta'nın Atabey ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 22:37:00 -
Isparta'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Isparta'nın Atabey ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Murat Ertümen'in (22) kullandığı motosiklet, ilçe girişinde refüje çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Ertümen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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