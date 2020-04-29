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Aktüel

Isparta'da radyo anteni bağlamak için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü

2020-04-29 21:36:18 -
Isparta'da radyo anteni bağlamak için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde radyo anteni bağlamak için çıktığı evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Sarıidris beldesinde yaşayan Musa Yalvaç (57), radyo anteni bağlamak için çıktığı evinin çatısından düştü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Yalvaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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