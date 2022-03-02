Isparta'da okullar tatil mi? Isparta Valiliği 4 Mart 2022 yarın okullar tatil mi?

Vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar tatili açıklamalarını yakından takip ediyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Afyonkarahisar çevreleri ile Konya’nın kuzey ve batısında beklenen kar yağışlarının kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar yağışı (21 cm üzeri) şeklinde olması beklendiği açıklandı.

Isparta'da 3 Şubat 202 Okullar tatil mi? Isparta Valiliği kar tatili var mı?

Isparta’da yarın için yoğun kar yağışı uyarısı sonrası öğrenciler Ispara’da yarın okul var mı? sorusunun cevabı içi Isparta Valiliğinin sosyal medya hesaplarına bir göz atıyor. 3 Mart 2022 Perşembe günü Isparta’da okulların tatil olup olmayacağına ilişkin Valilikten henüz bir açıklama yapılmadı.