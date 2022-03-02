Isparta'da okullar tatil mi? Isparta Valiliği 4 Mart 2022 yarın okullar tatil mi?
Isparta'da yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı sorusu hakkında Isparta Valiliği son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Meteoroloji tarafından başta Isparta olmak üzere İç Anadolu’da yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Isparta’da yoğun kar yağışı yarın da devam edecek. Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte Isparta’da yarın okullar tatil mi sorusu hakkında 3 Mart 2022 Valilik açıklaması araştırılıyor.
Vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar tatili açıklamalarını yakından takip ediyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Afyonkarahisar çevreleri ile Konya’nın kuzey ve batısında beklenen kar yağışlarının kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar yağışı (21 cm üzeri) şeklinde olması beklendiği açıklandı.
Isparta'da 3 Şubat 202 Okullar tatil mi? Isparta Valiliği kar tatili var mı?
Isparta’da yarın için yoğun kar yağışı uyarısı sonrası öğrenciler Ispara’da yarın okul var mı? sorusunun cevabı içi Isparta Valiliğinin sosyal medya hesaplarına bir göz atıyor. 3 Mart 2022 Perşembe günü Isparta’da okulların tatil olup olmayacağına ilişkin Valilikten henüz bir açıklama yapılmadı.