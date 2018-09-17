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Isparta'da motosikletten uçup, aracın tavanına düştü

Otomobilin çarptığı motosiklette yolcu olarak bulunan Emine Turan, çarpmanın etkisiyle otomobilin tavanına uçtu

17 Eylül 2018 Pazartesi 08:36
Isparta'da motosikletten uçup, aracın tavanına düştü

Kaza, saat 19.00 sıralarında Zafer Mahallesi 156. Cadde'de meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 GC 9850 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mustafa Kara yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Emine Turan, kazaya karışan otomobilin tavanına uçtu. Motosiklet sürücüsü ise kazaya karışan otomobil ile park halindeki başka bir otomobil arasında sıkıştı. Kazayı görenler yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Emine Turan, sağlık ekipleri gelene kadar otomobilin tavanında, Mustafa Kara da sıkıştığı yerde kurtarılmayı bekledi. Bu sırada çevredekiler yaralılara yardım etmeye çalıştı. Ağır yaralı Emine Turan, Isparta Şehir Hastanesine, Mustafa Kara ise SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Kaza sırasında motosiklette bulunanların başına kask olmadığı ileri sürüldü.

Kazadan sonra olay yerine gelen polis, otomobil sürücüsünü ifadesi için polis merkezine götürdü. Soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 08:36
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