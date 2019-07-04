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Isparta’da koltuk altı operasyonu ile kalp kapağı tamir edildi

Antalya’da genetik nedenli mitral kalp kapağı yetmezliği bulunan 23 yaşındaki hasta, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan koltuk altı ameliyat ile göğüs kafesi kesilmeden sağlığına kavuştu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:15
Isparta’da koltuk altı operasyonu ile kalp kapağı tamir edildi

Antalya’da genetik nedenli mitral kalp kapağı yetmezliği bulunan 23 yaşındaki hasta, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan koltuk altı ameliyat ile göğüs kafesi kesilmeden sağlığına kavuştu. Kısa süre önce ameliyat olan hasta, aylarca yatağa bağlı kalmak yerine, yürüyebildiğini hatta koşabildiğini ifade etti.


Bir süre önce nefes darlığı ve yorgunluk şikayetleri ile Antalya’dan Isparta’ya gelen 23 yaşındaki Abdullah Uçar’ın, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan tahlil ve tetkikler sonucu mitral kapağında genetik nedenli ileri derecede yetmezliğinin olduğu tespit edilerek, değiştirilmesi gerektiğine karar verildi.



“Bu tür ameliyatlar hastanede rutin şekilde gerçekleştiriliyor”


SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Başkanı Prof. Dr. Erdoğan İbrişim ve ekibi tarafından, koltuk altı 4-5 santimetrelik kesi ile hastanın mitral kapağı değiştirildi. Hastanede bu tür ameliyatların rutin bir şekilde başarılı ile gerçekleştirildiğine belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Başkanı Prof. Dr. Erdoğan İbrişim, “Bu ameliyatlarda koltuk altı kesinin avantajları; daha az kanama ve enfeksiyon riski bulunması, iyileşme süresinin kısa ve sürecin hızlı ilerlemesi, estetik ve psikolojik yönden hastanın daha sağlıklı bir süreç geçirmesi, iş gücü kaybının azalması ve göğüs kemiği kesilmeden yapılan operasyon ile hastanın 2 ay sırt üstü yatmak zorunda kalmamasıdır. Uygun hasta seçimi ile bu gibi hastalarda mitral, aort trikuspit kapak ameliyatları tamiri veya yapay kapak ile değiştirilme ameliyatları hastanemizde başarılı bir şekilde yapılabilmektedir” dedi.



“Üç gün önce ameliyat oldum, yürüyebiliyor hatta koşabiliyorum”


Koltuk altı kesi ile kalp kapak ameliyatı yöntemiyle göğüs kafesi kesilmeden sağlığına kavuşan Abdullah Uçar ise, “Antalya’da yaşıyorum Prof. Dr. Erdoğan İbrişim hocanın başarılarını duyduğum için Isparta’da tedavi olamaya karar verdim. Göğüs kafesimin kesilmesini ve iz kalmasını istemiyordum o yüzden koltuk altından tedavim yapıldı. Şu anda çok iyi durumdayım ve kendimi çok iyi hissediyorum. Üç gün önce ameliyat oldum, yürüyebiliyor hatta koşabiliyorum. Göğüs kafesim kesilerek ameliyat olsaydım bu kadar kısa süre içerisinde iyileşemezdim. Erdoğan İbrişim hocamıza ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:15
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