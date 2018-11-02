Isparta'da kayalıklardan düşen yaşlı kadın yaralandı

Gedikli köyünde Belmece Boğazı'ndaki sarp alanda inek otlatan Hatice Güneş, öğle saatlerinde dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yaklaşık 4 metreden düşen ve yamaçtan yuvarlanan Hatice Güneş, çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüşün ardından yaralıya ulaşan sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Hatice Güneş, sedyeye alınarak sabitlendi. Yaralı kadın, daha sonra 112 sağlık ekipleri ve köy sakinleri tarafından omuzlarda taşınarak ambulansın bulunduğu alana getirildi. Burada yeniden müdahale edilen Hatice Güneş, ambulansla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.